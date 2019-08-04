不只收房租還LINE來借款？假房東詐騙6旬房客養老金

2019-08-04 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



刑事警察局表示，台北市一名6旬張姓婦人，上周接到自稱是房東的通訊軟體LINE訊息，假房東告知張婦他換了LINE帳號，婦人不疑有他就加入好友，3天後就收到假房東的LINE訊息，表示家中有急事需要一筆資金周轉，想向張婦先借9萬元，3天後就歸還借款。

張婦起先拒絕，後來拗不過假房東的請求，又心想平常房東待她也不差，因此臨櫃匯款9萬元到對方指定帳戶，也收到假房東LINE訊息告知感謝及收到款項。

第二天早上，假房東又LINE張婦想要再借一筆資金周轉，並表示會提早在隔天就先還錢給她，張婦表示只剩僅存養老金，但又心軟覺得對方有急用，張婦又立刻臨櫃匯款6萬元到假房東指定帳戶，直到3天後未收到借款款項，才用手機撥打原房東的電話號碼，真房東很訝異也完全不知情，雙方再確認LINE帳號及金融帳戶都沒更換，真正的房東根本沒有向她借款，才驚覺遭到詐騙，前後計遭詐騙15萬元。

警方另外舉例，還有一名廖姓母親，上周接到LINE自稱是女兒租屋處房東，謊稱需要資金周轉，急需向她借10萬元。

廖母表示只有3萬元，未加查證就臨櫃匯款給對方指定帳戶，直到想起跟真房東確認此事時，才驚覺是一場騙局，趕緊到派出所報案。

警方說，詐騙集團假冒親友借錢時有所聞，現在竟利用許多認真打拼的青壯年，在都會區覓租屋處生活的生態，假冒房東身分，借用房東平日與房客建立的互信賴關係詐取金錢。

這類詐騙手法常用說詞，都是先表示關心及更換電話號碼或LINE ID，讓民眾陷入誤解，若發現對方說話的方式和以往不同，或提出特殊的要求，建議多問個兩句以驗證對方的身分。

刑事警察局呼籲，接到不明來電或LINE訊息問候，先別急著匯款，這很有可能是詐騙集團在裝熟詐騙！提醒民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，務必提高警覺。

警方表示，如果接到親朋好友、左鄰右舍或房東傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再透過其他管道向本人査證。

千萬不要只以LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是朋友，建議可以直接電話求證，順道考詢與親友建立的─防詐專屬約定密語，確認身分。平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，也不要點選不明網址。