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反送中／港警大搜捕 612以來至少200人被捕

高市消防前進百貨公司 寓教於樂傳遞防火觀念

2019-08-04 13:17聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市消防局第一大隊第一中隊昨天前進轄區內百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。

消防第一大隊第一中隊指出，將現場孩子們分成A、B組，分別在百貨公司12樓與頂樓遊樂園，各自分成3個關卡，防溺套圈圈、海盜船挑戰分貝機、搶答賽車、住警器、避難屋、消防衣體驗。

在孩子們將所有關卡挑戰完後，眾人再次回到5樓空中走廊集合，消防隊另邀請到高市搜救犬隊來現場與小朋友互動，讓孩子躲在桶子裡模擬災害被壓在下方般，搜救犬需判斷出哪個桶子有躲人並且持續吠叫，直到救難人員將孩子救出。精彩活動讓孩子玩得不亦樂乎。

消防第一大隊長王崇旭表示，將防火防災觀念向下扎根，使各年齡層均能受到正確避難應變知識，是消防隊一直以來努力的方向；以遊戲方式與學童進行互動，也能深深影響到身旁的家屬，在關卡結束後也有不少家屬前來詢問同仁許多防災知識，可見效果十分良好。

王崇旭說，以寓教於樂方式，在這種互動良好的活動中，不僅學童、家長，甚至連路過民眾都能受到吸引進而停下腳步來聽講，若能夠將防火防災觀念深深烙印在各年齡層民眾心中，進而避免災害來臨時悲劇的發生。

高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸...
高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸...
高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第一大隊第一中隊昨前進轄區百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。記者邱奕能／翻攝
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