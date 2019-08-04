高市消防前進百貨公司 寓教於樂傳遞防火觀念

2019-08-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市消防局第一大隊第一中隊昨天前進轄區內百貨公司，精心打造6個關卡宣導防火觀念，吸引現場300多名孩童與家長前來參與，將防火觀念藉由遊戲向下紮根。

消防第一大隊第一中隊指出，將現場孩子們分成A、B組，分別在百貨公司12樓與頂樓遊樂園，各自分成3個關卡，防溺套圈圈、海盜船挑戰分貝機、搶答賽車、住警器、避難屋、消防衣體驗。

在孩子們將所有關卡挑戰完後，眾人再次回到5樓空中走廊集合，消防隊另邀請到高市搜救犬隊來現場與小朋友互動，讓孩子躲在桶子裡模擬災害被壓在下方般，搜救犬需判斷出哪個桶子有躲人並且持續吠叫，直到救難人員將孩子救出。精彩活動讓孩子玩得不亦樂乎。

消防第一大隊長王崇旭表示，將防火防災觀念向下扎根，使各年齡層均能受到正確避難應變知識，是消防隊一直以來努力的方向；以遊戲方式與學童進行互動，也能深深影響到身旁的家屬，在關卡結束後也有不少家屬前來詢問同仁許多防災知識，可見效果十分良好。