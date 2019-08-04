鬼月驚魂...八旬阿嬤暗夜疾行6公里 幸有暖警出援手

2019-08-04 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局1日清晨獲報，有名高齡八旬的蔡姓阿嬤疑似失智迷途，警方獲報後，先將阿嬤帶回派出所，但阿嬤只知道姓名與生肖，其餘一問三不知，警方使用人臉辨識後，發現阿嬤已被家人通報失蹤，順利聯絡到阿嬤家人到所，家人表示，家裡住在西屯區，阿嬤在上月底就離家，沒想到會走到距離6公里外的健康所轄區，十分感謝警方及時提供協助。

台中市第三警分局健康派出所警員馬智壯1日清晨6時許，接獲市民報案，稱蔡姓老嬤（83歲）坐在馬路上，疑似身體不適，警方到場後，發現阿嬤患有失智症，面對警方詢問，只知道名字及生肖，其餘均一概不知，警員只好先將阿嬤帶返所查證身分。

警方發現阿嬤因迷途過久未進食，體力早已透支，貼心送上點心、礦泉水讓阿嬤果腹，並在其用餐的同時，警方利用名字、生肖2項訊息，仔細查證阿嬤的身分，同時透過人臉辨識系統輔助，發現阿嬤已被家屬通報為失蹤人口，警方通知家屬到場及撤銷失蹤協尋，將阿嬤交由家屬帶返家照料。