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影／中山高三義段南下火燒車 遊覽車停路肩滅火

2019-08-04 11:28聯合報 記者游振昇╱即時報導

國道一號三義段今天早上發生遊覽車火燒車，司機和乘客緊急下車，消防人員到場滅火，幸無人員受困受傷。

國道警察泰安分隊表示，今天早上10點多，一輛遊覽車在國道一號三義南下路段發生火燒車，遊覽車緊急停靠路肩，濃煙密布，附近交通暫時受阻 。

消防隊員緊急到場滅火，該路段交通暫時受阻，火勢撲滅後，已恢復正常，遊覽車火燒車的濃煙在一公里多外就可以看到，當時國道一號車輛多，很多車輛行駛經過，駕駛看到，從行車記錄器影像拍下火燒車畫面，上傳臉書。

國道一號三義段今天上午發生遊覽車火燒車，緊急滅火。圖/國道即時影像
國道一號三義段今天上午發生遊覽車火燒車，緊急滅火。圖/國道即時影像
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國道一號三義段今天上午發生遊覽車火燒車，緊急滅火。圖/臉書職業聯結車大貨車
國道一號三義段今天上午發生遊覽車火燒車，緊急滅火。圖/臉書職業聯結車大貨車
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國道火燒車警察
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