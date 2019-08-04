影／中山高三義段南下火燒車 遊覽車停路肩滅火

2019-08-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國道一號三義段今天早上發生遊覽車火燒車，司機和乘客緊急下車，消防人員到場滅火，幸無人員受困受傷。

國道警察泰安分隊表示，今天早上10點多，一輛遊覽車在國道一號三義南下路段發生火燒車，遊覽車緊急停靠路肩，濃煙密布，附近交通暫時受阻 。