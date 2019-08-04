雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣西螺昨晚7點多疑似傳出虐童案，一名年輕父親打5歲的女兒巴掌，還出腳踹了3、4次，民眾目擊後將此過程拍下PO網引起公憤，警方獲報後目前著手偵辦；雲林縣府社會處指出，已替女孩申請暫時保護令，並安置到安全的地方。

影片顯示，女童一家4口昨天晚間出門，父親不知何故不斷罵女孩，並在大樓中庭踹了一腳還甩巴掌，女童接著父親走到大門，年輕父親又再猛踹女童兩腳，女童被踢倒地痛哭，沒想到站起來又再次被踹一腳，女童淒厲哭聲引住戶關切，讓人看了相當不捨。

女童被狂踢影片在網路流傳後，有10多位民眾到現場要幫女童討公道，西螺警方擔心引發衝突，在事發地點附近出動近50名警力管制交通及秩序，所幸未釀更大風波。

據了解，女童一家去古坑綠隧道遊玩，結束後返家，該父親年約30，疑似要女童牽緊弟弟的手，但女童見到弟弟被媽媽牽走而哭鬧，狠父當下疑情緒失控，甩女童耳光，還接連踹女童好幾下。

雲林社會處副處長陳怡君表示，女童送醫檢傷後初步無外傷，目前已申請暫時保護令，並安置在安全地方，該名父親2年來無家暴通報紀錄，會依家暴法、兒權法與傷害罪等法令處遇，同時安排女童父親做家庭暴力加害人處遇計畫規範。