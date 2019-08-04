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麵包車一撞就變形 婦人車禍雙腳夾住受困

2019-08-04 10:33聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區重新路二段今天上午9時許發生追撞車禍，1輛廂型小貨車撞上前方休旅車，由於撞擊位置在右前側，車體變形使56歲黃姓女乘客腿被夾住受困，消防局獲報調派三重分隊人車趕往救援，以破壞器材救出傷者。

黃姓婦人除右腳膝蓋一大片血腫和右小腿、左手臂擦傷，沒有其他明顯外傷，意識清醒由救護車送往新北市立聯合醫院三重院區就診。車禍原因仍由警方鑑識調查中。

廂型小貨車右側撞上休旅車尾，車體變形使乘客腿被夾住受困。記者林昭彰／翻攝
廂型小貨車右側撞上休旅車尾，車體變形使乘客腿被夾住受困。記者林昭彰／翻攝
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廂型小貨車右側撞上休旅車尾，車體變形使乘客腿被夾住受困。記者林昭彰／翻攝
廂型小貨車右側撞上休旅車尾，車體變形使乘客腿被夾住受困。記者林昭彰／翻攝
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車禍救護車
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