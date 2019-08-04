麵包車一撞就變形 婦人車禍雙腳夾住受困

2019-08-04 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區重新路二段今天上午9時許發生追撞車禍，1輛廂型小貨車撞上前方休旅車，由於撞擊位置在右前側，車體變形使56歲黃姓女乘客腿被夾住受困，消防局獲報調派三重分隊人車趕往救援，以破壞器材救出傷者。