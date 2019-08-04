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溪州鄉清晨火警 一受困女子嗆傷被救出送醫

2019-08-04 09:16聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化消防局今天4點50分左右獲報溪州鄉中山路三段左右發生住宅火警，清晨大火不敢大意，派出11輛各式車輛，29人前往搶救，從屋內救出受困的38歲蘇姓女子，她獲救時疑似嗆傷但仍有生命跡象，救護人員立即將她送往員基急救。

消防人員到場時濃煙從二樓竄出，現場女子的父親指出屋內還有一人，消防人員拉水線灌救，最後在浴室內找到嗆傷的蘇女，她被救出上擔架送往醫院治療，消防局初步調查燃燒樓地板面積約20平方公尺，詳細起火原因仍待調查。

溪州鄉今天清晨發生住宅火警，濃煙從屋內竄出。圖／彰化消防局提供
溪州鄉今天清晨發生住宅火警，濃煙從屋內竄出。圖／彰化消防局提供
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溪州鄉今天清晨發生住宅火警。圖／彰化消防局提供
溪州鄉今天清晨發生住宅火警。圖／彰化消防局提供
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受困女子被救出送醫。圖／彰化消防局提供
受困女子被救出送醫。圖／彰化消防局提供
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