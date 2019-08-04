發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局中埔消防分隊轄區，經常有山區強降雨，造成下游溪水暴漲，發生釣客或戲水民眾受困事件，因應轄區溺水案搶救，日前到中埔鄉灣潭村松仔腳，實施防溺演練，並提醒附近居民夏日戲水，若發現溺水事件，千萬記得「救溺先自保」，再會游泳也不要貿然趕著下水救人，徒增意外風險，

中埔消防分隊前天實施防溺演練，包含操作魚雷浮標、救生圈及拋繩袋，救援靠近岸邊的民眾；拋繩槍射擊架設橫渡繩救援受困沙洲的民眾；在下游架設攔截索，使用繩索掛上各式救援浮具，攔截遭水沖走之民眾，確保救援任務成功，展現平日訓練之成果。

中埔分隊小隊長侯文欽表示，夏日戲水應至有合格救生員的場所，消暑又安全，戶外戲水除了要有相當的游泳能力，更重要的是要具備相關知識，以海邊為例，海邊常有「離岸流」，會將人快速拖離岸邊，一般人當下會想游向岸邊導致體力不支溺水，正確應變方式應該是先朝海岸平行游出離岸流，再游向岸邊。

侯文欽說，溪邊瀑布攔沙壩，落差較大的地形會有「翻滾流」，若過於接近會被吸入上下翻滾難以脫身造成溺水事故。

侯文欽提醒，戶外戲水遇到溺水時，千萬記得「救溺先自保」，再會游泳，也不要貿然下水救人，徒增意外風險，發現有人溺水，除了大聲呼救，打119求援，可在岸上投擲漂浮物，例如保麗龍、救生圈等，或是在岸上遞長竹竿遞給溺水者，切記勿下水救援，易造成二次溺水，救人反被救，請牢記「救溺五步」，避免不幸事件發生。