親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「魔鬼終結者」正派男主角沒紅 35年後吐露秘辛

郭王會登場前一天 郭台銘、柯文哲也有「電話會」

烈日當下 民眾為傷患所做的舉動感動救護員

2019-08-03 21:41聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府消防局救災救護指揮科今天中午12時接獲民眾報案指稱，文化路722巷口發生車禍急需救護車，立即派遣第二大隊後湖分隊救護車前往處理，救護員抵達現場時看到民眾為傷患撐傘，並在傷患下方舖紙板防止燙傷並指揮現場交通，防止二次傷害發生，救護員說「台灣最美的風景！」

嘉義市消防局表示，陳姓男子（72歲）躺在路中央等待救援，救護人員立即上前評估陳男生命徵象及傷勢，傷者意識清醒，表示右髖骨疑似骨折，救護人員隨即給予頸圈及長背板固定、保暖及心理支持等救護處置。

陳姓男子指出，中午載孫子用餐完騎機車要返家途中，於該路口與1輛汽車發生擦撞，髖骨的疼痛讓他無法起身；由於正中午天氣炎熱，陳男倒臥在大馬路上，現場路過民眾貼心在他下方鋪紙板防止燙傷並熱心撐傘幫忙照護、指揮後方車輛，避免再有第二次傷害發生，民眾熱心讓傷者感到窩心；隨後救護人員將傷者送往嘉義基督教醫院後續治療，相關肇事原因由警方調查中。

嘉義市消防局呼籲，行經路口時轉彎車應禮讓直行車輛，而直行車於路口時應多加留意對向來車動向，若發現對向來車有轉彎的可能，應減速通過該路口，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

72歲陳姓男子因為車禍倒臥在路中央，路過民眾見狀為陳男撐傘、指揮現場交通，並拿舖...
72歲陳姓男子因為車禍倒臥在路中央，路過民眾見狀為陳男撐傘、指揮現場交通，並拿舖紙板鋪在陳男下方防止燙傷，救護員看到此景感動。記者姜宜菁／翻攝
分享
72歲陳姓男子因為車禍倒臥在路中央，路過民眾見狀為陳男撐傘、指揮現場交通，並拿舖...
72歲陳姓男子因為車禍倒臥在路中央，路過民眾見狀為陳男撐傘、指揮現場交通，並拿舖紙板鋪在陳男下方防止燙傷，救護員看到此景感動。記者姜宜菁／翻攝
分享

嘉義救護車保暖
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

剛坐上男友車還沒甜蜜 目睹後車撞掉愛車後視鏡鏡面

2019-08-03 18:44

馬來西亞青年蘭嶼打工換宿 今天下午港區溺水昏迷

2019-08-03 17:32

影／「資深美女」隨手開門要搭便車 迷途7小時走4公里

2019-08-03 16:41

北市士林公寓頂樓竄濃煙 18消防員趕抵發現虛驚一場

2019-08-03 16:12

影／警押人犯返回關山分局員途中與轎車對撞

2019-08-03 15:13

失智嬤愛心手鍊電話無人接聽 幸好暖警靈機一動

2019-08-03 15:12

真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽

2019-08-03 15:11

二重疏洪道機車事故 1歲童飛出爆頭慘死

2019-08-03 14:12

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父祕密

2019-08-03 13:45

影／大園歇業餐館大火 天熱助燃火勢餐館付之一炬

2019-08-03 13:24

釣客溺水失蹤 今早尋獲遺體

2019-08-03 13:17

鐵道枕木深夜突起火燃燒 懷疑人為

2019-08-03 13:08

漆黑夜裡紅外線一掃竟發現火災！海巡署科技神建功

2019-08-03 13:04

「大川」貨輪沉沒13名船員獲救 船上大批建材永沉大海

2019-08-03 12:34

商店藏30把長短槍 員警空歡喜

2019-08-03 11:37

影／男子疑酒駕衝路檢點飛車狂逃 警追5公里未果

2019-08-03 10:42

陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08

「這麼嚴重？」夜遊自撞累趴 睡醒才知女友亡

2019-08-02 23:55

貨輪撞消坡塊險滅頂 13名船員已獲救

2019-08-02 23:42

黑貓台南倉儲傳火警 貨車後方冒火迅速被撲滅

2019-08-02 23:38

中山高水上鄉路段廂型車與拖車碰撞車禍 5人受傷

2019-08-02 20:08

病昏、急產 宜蘭消防即刻救援搶回人命

2019-08-02 19:27

台8線100公斤落石砸車 車上3人無大礙

2019-08-02 17:40

宅配貨車撞上載花貨車 2駕駛受困救出送醫

2019-08-02 17:33

國道三號嘉義水上路段轎車撞護欄 女子拋飛路面重傷

2019-08-02 17:18

U值媒／你想在醫院離世嗎？面對死亡到來

2019-08-02 12:32
看更多

熱門文章

獨／騷！裸拍族亂入 全台秀私密處、露奶擺POSE

2019-08-02 23:57

陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08

二重疏洪道機車事故 1歲童飛出爆頭慘死

2019-08-03 14:12

積欠國道通行費 小心車子房子被查封拍賣

2019-08-03 18:08

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

2019-08-03 11:36

高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失

2019-08-03 19:39

商店藏30把長短槍 員警空歡喜

2019-08-03 11:37

花蓮市民宅起火 住警器驚醒一家三口逃過一劫

2019-08-03 09:12

10年情傷難癒 她詛咒「做鬼也不放過文大女」無罪

2019-08-03 03:37

準備考大學的他與少女嘿咻 打工賺錢籌35萬和解費

2019-08-02 23:21

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

2019-08-03 12:49

裸拍找刺激感 網友推波助瀾

2019-08-03 00:08

真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽

2019-08-03 15:11

又一景點淪陷！新竹看海公園 裸拍族亂入

2019-08-02 23:59

台中女子親親影城外左肩遭割傷10公分 警帶回一男

2019-08-03 19:18

影／親親影城附近1女遭割傷 持刀男情緒不穩強制送醫

2019-08-03 19:47

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父祕密

2019-08-03 13:45

「這麼嚴重？」夜遊自撞累趴 睡醒才知女友亡

2019-08-02 23:55

北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷

2019-08-03 21:39

黑貓台南倉儲傳火警 貨車後方冒火迅速被撲滅

2019-08-02 23:38

早戀情侶偷歡升格「小爸媽」 法官動容予以緩刑

2019-08-03 12:50

和少女車震、上旅館偷嘿咻 已婚體育男老師賠50萬

2019-08-03 16:16

「大川」貨輪沉沒13名船員獲救 船上大批建材永沉大海

2019-08-03 12:34

鐵道枕木深夜突起火燃燒 懷疑人為

2019-08-03 13:08

同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣

2019-08-03 10:09

不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰

2019-08-03 11:17

「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話

2019-08-03 11:16

貨輪撞消坡塊險滅頂 13名船員已獲救

2019-08-02 23:42

蘋果西打退貨再出貨 前總座起訴

2019-08-02 23:50

獨木舟賞金山燭台嶼秘境誤闖禁區 男女恐遭重罰

2019-08-03 17:37

釣客溺水失蹤 今早尋獲遺體

2019-08-03 13:17

男子路倒頭七返家 全因這名員警鍥而不捨

2019-08-03 11:34

剛坐上男友車還沒甜蜜 目睹後車撞掉愛車後視鏡鏡面

2019-08-03 18:44

非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索

2019-08-03 09:32

老翁搭公車忘記要去哪 公車開到派出所女警助返家

2019-08-03 10:08

馬來西亞青年蘭嶼打工換宿 今天下午港區溺水昏迷

2019-08-03 17:32

阻暑假青少年深夜飆車 新北警出動大批警力巡邏

2019-08-03 00:25

影／「資深美女」隨手開門要搭便車 迷途7小時走4公里

2019-08-03 16:41

影／大園歇業餐館大火 天熱助燃火勢餐館付之一炬

2019-08-03 13:24

客運司機邊開車邊用手機　網友嚇壞直呼危險

2019-08-03 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top