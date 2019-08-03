烈日當下 民眾為傷患所做的舉動感動救護員

2019-08-03 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府消防局救災救護指揮科今天中午12時接獲民眾報案指稱，文化路722巷口發生車禍急需救護車，立即派遣第二大隊後湖分隊救護車前往處理，救護員抵達現場時看到民眾為傷患撐傘，並在傷患下方舖紙板防止燙傷並指揮現場交通，防止二次傷害發生，救護員說「台灣最美的風景！」

嘉義市消防局表示，陳姓男子（72歲）躺在路中央等待救援，救護人員立即上前評估陳男生命徵象及傷勢，傷者意識清醒，表示右髖骨疑似骨折，救護人員隨即給予頸圈及長背板固定、保暖及心理支持等救護處置。

陳姓男子指出，中午載孫子用餐完騎機車要返家途中，於該路口與1輛汽車發生擦撞，髖骨的疼痛讓他無法起身；由於正中午天氣炎熱，陳男倒臥在大馬路上，現場路過民眾貼心在他下方鋪紙板防止燙傷並熱心撐傘幫忙照護、指揮後方車輛，避免再有第二次傷害發生，民眾熱心讓傷者感到窩心；隨後救護人員將傷者送往嘉義基督教醫院後續治療，相關肇事原因由警方調查中。