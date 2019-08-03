影／「資深美女」隨手開門要搭便車 迷途7小時走4公里

2019-08-03 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市七旬王姓阿嬤罹患失智症，前天清晨1點多，徒步累到隨手開陌生車門要「搭便車」，讓駕駛嚇了一跳報警。原來王婦晚餐飯後外出想訪友聊天，踏出家門卻忘記路途，就這樣暗夜裡走了7個多小時、4公里，所幸警方在王手上發現愛心手鍊，順利送王回家休息，結束這場迷途驚魂記。

前天清晨1點多，台中市第三警分局正義所接獲報案，小貨車駕駛說他在整理貨品，一名年約七旬阿嬤在騎樓逗留，一不注意，沒想到這位「資深美女」竟跑來開他的車門，並說「我要坐車」；所幸駕駛曾在新聞看過愛心手環，知道阿嬤可能迷途，請警方到場協助。

74歲王姓阿嬤跟警方說，她患有失智症，晚餐飯後本想外出訪友聊天，一出門卻什麼都忘了，感覺一直在住家附近打轉，怎樣都找不到回去的路，雙腳實在走到太累，才向駕駛求助。

警方透過阿嬤隨身配戴的愛心手鍊，致電給老人福利聯盟，取得阿嬤家屬聯絡方式，得知王姓阿嬤和張姓阿公膝下無子，阿公行動不便無法外出，警方載送阿嬤返家。