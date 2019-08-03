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我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

失智嬤愛心手鍊電話無人接聽 幸好暖警靈機一動

2019-08-03 15:12聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市高齡79歲、有失智傾向的鄧姓老婦，昨一早打算從橋頭騎腳踏車至右昌找兒子，卻不小心迷路，問路也問不出所以然，只好求助員警。原本員警定睛發現老婦有戴愛心手鍊，欣喜撥電話卻無人接聽，幸好有員警看老婦越看越眼熟，猛然才想到，該名老婦似乎是前陣子交通事故案件的當事人，輾轉才找到老婦家人。鄧婦一看到小孫子們到派出所找她，開心地咧嘴大笑。

據了解，迷途鄧婦好不容易才找到派出所，但員警頻頻詢問她姓名、住址卻都答不出來，員警本來對老婦配戴的愛心手鍊抱持希望，沒想到上頭留的電話卻關機，唯一線索又斷，想透過人臉辨識系統卻也沒有斬獲。正當員警陷入苦思時，一名警員突然想到，該老婦似乎是前陣子某件交通事故的當事人，趕緊翻簿冊搜尋資料，果然找到老婦年籍資料及住址。

員警循簿冊上的住址找人，一按門鈴，碰巧是鄧婦的3名孫子來應門，得知祖母走失，趕緊隨員警到派出所找鄧婦。其大孫子表示，祖母年事已高有失智現象，常常會迷路，至於愛心手鍊上所留的電話應是沒電了，才會無法接通。鄧婦家人頻頻向警方致謝，鄧婦見孫子們來接她，也一掃焦慮情緒，馬上開心得咧嘴笑。

警方藉此呼籲民眾，若發現家中長輩有失智疑慮，務必在第一時間到戶政事務所幫老人家換一張上面有近照的身分證，以便警方利用人臉辨識系統辨識身分、找出返家路；另也能申請防走失QRcode標籤及防走失手環，有利警方幫助走失長者順利返家。

高雄市高齡79歲、有失智傾向的鄧姓老婦昨在大太陽下迷路，幸虧右昌派出所員警幫忙找...
高雄市高齡79歲、有失智傾向的鄧姓老婦昨在大太陽下迷路，幸虧右昌派出所員警幫忙找回家路。記者賴郁薇／翻攝
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愛心失智人臉辨識
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