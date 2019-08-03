真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽

2019-08-03 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市忠三路一間店家門口，今天上午老闆娘開門時，發現門口馬路上竟有人丟棄一個乳白色塑膠箱，打開發現裡面竟裝著一隻兔子，當時已經是大太陽，兔子在大太陽下曝曬，老闆娘看了很不不忍，趕緊拿水餵牠，後來有人救起並換籠子避免被悶死。

今天上午有人在臉書社群「基隆人」貼文指出，在忠三路這邊有兔子被放在乳白色的籠子中棄養在車道上，如果沒有人發現可能會被太陽曬死，目前已被救起換籠，想問一下是否有人要認養。貼文一出引發不少議論，大罵怎麼有飼主這麼狠心，不想養直接丟在馬路上，還裝在不透氣的塑膠箱，太離譜了。

據指出，箱子並不透氣，是一般的整理箱，下方鋪報紙，上面蓋子蓋有蓋著，如果晚一點發現，恐怕遭悶死，就放在一輛車子旁邊馬路，水溝蓋附近。附近民眾看到都氣得大罵飼主太夭壽，怎麼丟的下手。

忠三路一間店家老闆娘說，她上午打開大門營業時發現有一個乳白色箱子，裡面意有一隻兔子，口渴的要死的樣子，她趕拿水給牠喝，否則可能會被太陽曬得受不了。後來鄰居有人拍照貼上網友，有人幫忙處理，先移走了。她說，養的人實在太應該，這麼熱的天氣，只能丟在別人家門口，任其自生自滅。