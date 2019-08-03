男子路倒頭七返家 全因這名員警鍥而不捨
台南市警三分局日前據報台南市安南區海佃路一段巷口，發現1名騎腳踏車路倒男子，並協助當事人送醫，但該名男子身上無身分證明文件，且送醫後急救後仍告不治。因男子身分不詳，海南派出所警員劉奕廷以土法煉鋼方式鍥而不捨，沿路調閱20多支監視器及尋訪店家、民眾，終在當事人頭七當天，找到家人幫忙返家，死者家人悲慟說「謝謝」。
據調查，黃姓男子現年70歲無業，身體狀況不佳，獨居在台南市北區，每周五都會騎腳踏車到安南區找哥哥，哥哥家人則會接濟其生活費用，兄弟兩人每周會面，也是黃感受家庭溫暖的時刻。未料，上周五，他拜訪家人後，距離哥哥家約900公尺處，因身體不適兩次路倒，第一次跌倒時，自己勉強爬了起來，第二次則倒地不起。
經民眾報案，由海南派出所警員劉奕廷協助送醫，但黃送醫急救後仍告不治。因黃當時騎腳踏車且未攜帶身分證明文件，另以人臉辨識及指紋系統均無法查證身分。
「幫他找到回家的路」劉奕廷為確認其身分，連日來調閱路口及店家監視器計20多支，鍥而不捨四處訪查，繪製黃騎腳踏車路線軌跡圖，再依據軌跡圖，挨家挨戶詢問有無人認識黃，最後在黃往生的第七天，找到家屬，幫助黃與家人團圓。哥哥向劉再三致謝，直說還好有警員幫弟弟找到回家的路，否則不知何時才會發現弟弟往生了。
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