陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市士林區平菁街28巷，今天早上7時許，發生公車不慎擦撞自行車死亡車禍，自行車騎士當場被公車左輪輾斃，警消到場見狀騎士明顯死亡，不送醫。