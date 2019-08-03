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陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

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陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市士林區平菁街28巷，今天早上7時許，發生公車不慎擦撞自行車死亡車禍，自行車騎士當場被公車左輪輾斃，警消到場見狀騎士明顯死亡，不送醫。

警方根據現場初步判斷，公車是在上山途中，要左轉時，疑因視線死角，擦撞到正要下山的騎士，將調閱監視器釐清肇事原因。

台北市士林區平菁街今早發生公車輾斃自行車騎士事故。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區平菁街今早發生公車輾斃自行車騎士事故。記者蔡翼謙／翻攝
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公車自行車車禍
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