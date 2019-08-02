病昏、急產 宜蘭消防即刻救援搶回人命

2019-08-02 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府消防局冬山消防分隊成功搶救急產女子與幼嬰。圖／宜蘭縣政府消防局提供 分享 facebook 消防人員真是救命貴人，宜蘭縣政府消防局冬山消防分隊最近就連救2命，其中游先生案發時已無意識，且無正常呼吸、脈搏，消防人員救回命，如今康復，返回工作岡位，消防局今天探視，他大大感謝救命之恩。

宜蘭縣政府消防局今天指出，獲救的游先生今年5月31日宜疑似為心肺功能停止，已無意識且無正常呼吸、脈搏，備勤的高級救護技術員林珮吟及救護義消許香桂趕往支援急救，立即替他施行CPR。

冬山分隊救護車趕到，隊員周臥龍、吳崇安及役男葉蔚恩協同急救，使用AED分析心律，建議電擊，立即給予去顫1次，建立呼吸道，離開現場前，評估患者已恢復自主循環，給予患者氧氣治療及維持生命徵象，由救護車送往醫院做進一步治療。

游先生於一周後康復出院，並於7月初返回工作岡位，冬山分隊小隊長李逸鎮及現場救護人員隊員周臥龍、吳崇安今天探視，游先生表示，癒後狀況良好，並感謝消防人員救命之恩，重獲新生命。

另外，上月（7月）31日上午7點多，宜蘭縣政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，冬山鄉1名女性疑似有急產之狀況，需要救護車送醫，冬山分隊立即由小隊長李逸鎮、隊員林珮吟及趙子翔前往出勤，到達現場後，發現媽媽懷中抱著剛生下來的小女嬰。

救護人員立即接手評估，保暖、擦拭嬰兒，並使用臍帶夾固定，適當地刺激嬰兒，確認有哭聲反應，給予血氧及生命徵象偵測，評估Apgar Score(阿普伽新生兒評分)滿分後，女嬰交由媽媽抱於懷中照護，由救護車送往醫院做進一步治療。

2件勤務都有出勤的高級救護技術員林珮吟表示，自己第一次執行OHCA患者於現場有恢復脈搏，AED電擊1次後，要為患者建立呼吸道時覺得患者在躁動且有咬i-gel(聲門上呼吸道)的情形，評估後發現已恢復循環。

她說，也是第一次執行急產接生的勤務，雖然到場時新生兒已產出，但為新生兒夾臍帶及做相關的處置及評估等，都令人印象深刻。