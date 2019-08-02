宅配貨車撞上載花貨車 2駕駛受困救出送醫

2019-08-02 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



宅配貨車和載花卉貨車相撞，駕駛都受困車內。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook 嘉義縣沈姓駕駛今天下午1時40分駕駛花卉貨車，行經竹崎鄉石麻園公園旁道路，與劉姓男子宅配貨車相撞， 因撞擊點是兩車駕駛座，駕駛受困變形車內，經消防隊派器材車破壞車門才將2人救出，手腳輕傷送醫急救無大礙，事故原因警方調查中。

現場協助救援人員表示，2車都是宅配貨車，該路段比較窄，2輛貨車要會車經過必須非常小心，研判駕駛行經該路段時誤判或疏忽，某貨車越過中線才會撞上。