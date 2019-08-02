親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

宅配貨車撞上載花貨車 2駕駛受困救出送醫

2019-08-02 17:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

宅配貨車和載花卉貨車相撞，駕駛都受困車內。記者卜敏正／翻攝
宅配貨車和載花卉貨車相撞，駕駛都受困車內。記者卜敏正／翻攝
分享
嘉義縣沈姓駕駛今天下午1時40分駕駛花卉貨車，行經竹崎鄉石麻園公園旁道路，與劉姓男子宅配貨車相撞， 因撞擊點是兩車駕駛座，駕駛受困變形車內，經消防隊派器材車破壞車門才將2人救出，手腳輕傷送醫急救無大礙，事故原因警方調查中。

現場協助救援人員表示，2車都是宅配貨車，該路段比較窄，2輛貨車要會車經過必須非常小心，研判駕駛行經該路段時誤判或疏忽，某貨車越過中線才會撞上。

他說，因為撞擊點剛好是2輛貨車駕駛座，不僅玻璃碎裂、車體變形，方向盤也卡住駕駛，所幸２駕駛只有手腳膝部的擦傷、血腫，送醫後無大礙。

宅配貨車和載花卉貨車相撞，駕駛都受困車內。記者卜敏正／翻攝
宅配貨車和載花卉貨車相撞，駕駛都受困車內。記者卜敏正／翻攝
分享

事故嘉義
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台8線100公斤落石砸車 車上3人無大礙

2019-08-02 17:40

國道三號嘉義水上路段轎車撞護欄 女子拋飛路面重傷

2019-08-02 17:18

男駕車追撞「2千萬賓利王」 網驚：要賠到脫褲了！

2019-08-02 17:07

警察執勤抽菸3分鐘 遭拍影片檢舉丟菸蒂又丟垃圾

2019-08-02 15:48

國道1號北上貨車翻覆 波及對向車道5人輕傷送醫

2019-08-02 15:42

按喇叭引行車糾紛 囂張男子衝進派出所打人

2019-08-02 15:36

沒帶證件取不到貨 賓士女怒嗆超商店員「沒讀書」

2019-08-02 15:00

影／中山高自小客阻擋救護車 網友狂轟警將開單吊照

2019-08-02 14:45

中風男騎車摔落農地不起 目擊者誤以為傷重不敢動

2019-08-02 14:32

房仲見女童可愛觸摸偷親 判性騷

2019-08-02 14:19

嘉義男子跌落住家頂樓儲水塔 消防隊救出已無生命跡象

2019-08-02 13:39

兩岸親人失散70年 警界尋人高手助團圓再添一樁

2019-08-02 13:30

孝順18歲孫女不升大學照顧阿嬤 女警協助度難關

2019-08-02 13:29

大叔喝醉搞穿越劇 分隔島吆喝：我李世民唐朝皇帝

2019-08-02 12:47

U值媒／你想在醫院離世嗎？面對死亡到來

2019-08-02 12:32

獵人外出打獵摔斷骨 大溪警消救援

2019-08-02 12:23

行車糾紛外木山談判起衝突 公親變事主一男被砍傷送醫

2019-08-02 12:23

大膽？ 鬥毆群眾竟包圍蘆竹分局大聲叫囂

2019-08-02 12:01

勝利貨輪擱淺布袋商港 船身沉沒大海幸未漏油

2019-08-02 09:58

命大！81歲老翁騎車與火車擦撞 緊急送醫無生命危險

2019-08-02 09:31

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53

影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29

撞分隔島 重機騎士亡

2019-08-02 01:02

貨輪擱淺布袋商港 吊車救出8人

2019-08-02 00:26

影╱布袋商港貨輪擱淺8名受困船員 大型吊車全部救出

2019-08-01 20:55

布袋商港貨輪晚間擱淺 去年同公司同月、貨輪也擱淺

2019-08-01 20:24

布袋商港晚間一艘進港貨輪擱淺 8名船員待救援

2019-08-01 20:00

小黃載客自撞分隔島 車體側翻釀兩傷

2019-08-01 19:15

交警父女檔傳承「滾輪」 接棒測繪車禍現場圖

2019-08-01 17:45

影╱工人被蜂叮咬休克 警員山區接駁送醫救回一命

2019-08-01 17:44

影／嘉義新港鐵皮屋火警 1樓剛滅2樓又燒起來

2019-08-01 16:23

影╱保時捷脫鉤重摔 拖吊司機爆粗口大叫「啊啊啊」

2019-08-01 16:18

疑關門大太力引糾紛 警方傳喚圍毆運匠男子

2019-08-01 14:18

「急著交女友」戀上網美 竟是人夫假冒來騙錢

2019-08-01 14:06

3歲女童高燒42度 暖警開道20分鐘就醫

2019-08-01 13:02

台貨輪「友泰一號」擦撞中國軍艦 海巡馳援帶回

2019-08-01 12:55

影／高雄氣爆5周年逢鬼門開 消防分隊亮燈鳴號懷故友

2019-08-01 12:27
看更多

熱門文章

台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32

鐵警下班搭自強號回家 列車長不給補票還告發他詐欺

2019-08-02 10:34

訂「8盒10入裝」鳳梨酥要送人 他收到貨打開很傻眼

2019-08-02 10:28

買免稅菸回台 她做這件事被認定是「私菸」挨罰3萬

2019-08-02 09:34

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53

「衛生棉條不見了」 她酒醒驚覺遭性侵

2019-08-02 03:07

隔壁床女家屬睡覺半身越過隔簾 男住院整晚面對屁股

2019-08-02 11:20

行車糾紛外木山談判起衝突 公親變事主一男被砍傷送醫

2019-08-02 12:23

孝順18歲孫女不升大學照顧阿嬤 女警協助度難關

2019-08-02 13:29

外國友人傳中文填空題求救難倒他 網友怒：爛題目

2019-08-01 20:56

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59

大膽？ 鬥毆群眾竟包圍蘆竹分局大聲叫囂

2019-08-02 12:01

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57

獨／內神通外鬼 麻將牌咖持刀押人強開保險櫃奪百萬

2019-08-02 14:07

影／中山高自小客阻擋救護車 網友狂轟警將開單吊照

2019-08-02 14:45

東京著衣爆內線交易案 時任董座鄭博文300萬交保

2019-08-02 02:57

彰化警追毒犯到台中 嶺東科大外開兩槍追丟了

2019-08-01 23:59

命大！81歲老翁騎車與火車擦撞 緊急送醫無生命危險

2019-08-02 09:31

51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03

按喇叭引行車糾紛 囂張男子衝進派出所打人

2019-08-02 15:36

喝蘋果西打腹瀉竟是有黴菌 總經理孫幼英起訴

2019-08-02 16:37

台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36

女兒第一天上幼稚園爸爸爆哭 網：當爸的才懂

2019-08-02 15:43

肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55

見3歲女童可愛碰頸觸背又偷親 法官認定性騷擾

2019-08-02 09:04

狼父逞性慾 強迫猥褻女兒達70次

2019-08-01 19:14

男駕車追撞「2千萬賓利王」 網驚：要賠到脫褲了！

2019-08-02 17:07

情侶分手夜店外相遇 情敵眼紅大打出手

2019-08-02 12:22

最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30

軍狼闖民宅強暴少婦 當庭狡辯「召妓就好、何必犯罪」

2019-08-02 16:21

沒帶證件取不到貨 賓士女怒嗆超商店員「沒讀書」

2019-08-02 15:00

疑家庭因素 女子欲跳樓獲救

2019-08-02 13:53

長期靠泊港區 租船當菸倉 1.7萬條私菸入港

2019-08-02 00:23

警察執勤抽菸3分鐘 遭拍影片檢舉丟菸蒂又丟垃圾

2019-08-02 15:48

穿越時空？ LINE已讀訊息竟顯示4900年

2019-08-02 11:30

影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29

撞分隔島 重機騎士亡

2019-08-02 01:02

3車手1年半騙275萬被重判 法官：讓台灣退步10幾年

2019-08-02 15:50

找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40

彰化警追毒販到台中開槍 毒販疑報案製造不在場證明

2019-08-02 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top