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影／中山高自小客阻擋救護車 網友狂轟警將開單吊照

2019-08-02 14:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

一名男子在臉書「爆料公社」貼出一段影片，7月31日上午有駕駛開救護車行駛在國道1號北向大華系統往八堵方向內側車道，遭1輛自小客車阻擋不避讓，覺得實在太荒謬。國道警方看到影片檢視影片，認為已違反道路交通管理處罰條例，將依相關規定製單舉發處理。

這段不讓救護車影片貼出後，引發大批網友議論，「又出現三寶駕駛」、「如果你的家人在救護車上，你會不讓嗎？」、「下次換你在車上，別人不讓道，你會如何？」，但也有網友說看影片有切到外側，但又開回來，可能是新手駕駛，不太會開。

貼文者指出，「為何禮讓救護車那麼困難呢，連兩次急煞是什麼心態，就不要哪天你自己在救護車上」。貼文者並在留言區說，前面明明都淨空了只剩他一輛車，再來，那裡接近閘道出口，他明明有好幾次機會可以切出或是加速但是他並沒有。

國道公路警察局第一公路警察大隊看到影片，已聯繫貼文者者提出檢舉，經大隊檢視整個過程，自小客車駕駛之行為已違反道路交通管理處罰條例第45條聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，大隊將依相關規定製單舉發。

第一大隊呼籲用路人應遵守交通規則，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即避讓，民眾如有發現車輛的違規，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區。以遏止一些駕駛惡意的違規行為。（影片取自爆料公社）

一名男子在臉書「爆料公社」貼出一段影片，7月31日上午有駕駛開救護車行駛在國道1...
一名男子在臉書「爆料公社」貼出一段影片，7月31日上午有駕駛開救護車行駛在國道1號北向大華系統往八堵方向內側車道，遭1輛自小客車阻擋不避讓，覺得實在太荒謬。圖／取自爆料公社
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救護車國道爆料公社
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