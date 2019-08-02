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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

嘉義男子跌落住家頂樓儲水塔 消防隊救出已無生命跡象

2019-08-02 13:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣水上鄉民生村仁愛街有戶民宅，今天中午12點多發生1名68歲男子疑清洗二樓屋頂儲水塔，不慎跌落水塔意外，消防局獲報立即出動消防救護車趕往搶救，消防人員用破壞器材切割，破壞大型儲水塔救出，但男子疑落水久溺斃，已無生命跡象，家人不放棄，堅持送醫，消防人員緊急將男子送嘉義榮民醫院搶救，意外原因警方調查處理中。

嘉義榮民救護車
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