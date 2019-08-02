兩岸親人失散70年 警界尋人高手助團圓再添一樁
陸籍配偶上官采玲因福建省南安市同鄉表妹郭燕玉委託，今年7月底由財團法人台灣光彩促進會副總會長林於茂陪同，至新北市海山警分局防治組尋求警界尋人高手蔡淑女巡佐協助尋人，欲替高齡75歲母親找尋70年前隨國民軍隊撤退來台的親哥哥。
上官采玲指出，郭燕玉的母親許尾今年已75歲，在民國38年時，已28歲的親大哥許大抨隨著國民政府軍隊撤退來到台灣，之後便與哥哥失去聯繫，也無緣再見兄長一面，期間哥哥許大枰曾寫過信寄回大陸，信中訴說自己已在台灣結婚並育有一對兒女，來信地址為新北市板橋區。
她說，郭燕玉之前曾兩次帶著母親許尾參加旅行團來台尋親，但因無法擅自脫隊而尋親未果，因許尾十分思念兄長，希望能在有生之年再見到哥哥許大枰一面，郭女只好拜託嫁至台灣的同鄉上官采玲幫忙尋找。
蔡巡佐為完成許老太太的心願，當場著手透過戶役政資料進行協尋，發現全台灣並沒有一位叫許大抨的人，便以當初信件的台灣居住地址來作搜尋，後來找到出生地同樣是福建省南安市的許姓男子，蔡巡佐推測可能是許大抨來台灣後有改過名字，花了一個多小時，聯繫上許大枰的兒子，證實其父親許大抨來台後確實有改過名字，但已於民國73年過世，得年63歲。
蔡巡佐立即請許姓男子到海山警分局當面確認，也透過上官采玲加入表妹郭燕玉的微信，台灣與大陸兩地失散已70年的親人當場進行通話，許姓男子當場興奮到一度忘記自己的戶籍地址，且雙方約好近期內，他前往大陸一趟探視姑姑。
郭燕玉十分感激蔡巡佐的幫忙，更誇讚台灣警方不僅熱心為民服務，辦事效率更是一度讚。上官采玲表示，一開始想到要進警察局還感到有點緊張、害怕，後來沒想到警方如此親切，感到很欣慰，也總算不負同鄉郭燕玉所託，順利幫她找到在台親人，讓他們在有生之年得以團聚，歡聚的場面讓協助的財團法人台灣光彩促進會林於茂副總會長笑開懷並深信助人是一件快樂光彩的事。
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