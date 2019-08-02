兩岸親人失散70年 警界尋人高手助團圓再添一樁

2019-08-02 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



陸籍配偶上官采玲因福建省南安市同鄉表妹郭燕玉委託，今年7月底由財團法人台灣光彩促進會副總會長林於茂陪同，至新北市海山警分局防治組尋求警界尋人高手蔡淑女巡佐協助尋人，欲替高齡75歲母親找尋70年前隨國民軍隊撤退來台的親哥哥。

上官采玲指出，郭燕玉的母親許尾今年已75歲，在民國38年時，已28歲的親大哥許大抨隨著國民政府軍隊撤退來到台灣，之後便與哥哥失去聯繫，也無緣再見兄長一面，期間哥哥許大枰曾寫過信寄回大陸，信中訴說自己已在台灣結婚並育有一對兒女，來信地址為新北市板橋區。

她說，郭燕玉之前曾兩次帶著母親許尾參加旅行團來台尋親，但因無法擅自脫隊而尋親未果，因許尾十分思念兄長，希望能在有生之年再見到哥哥許大枰一面，郭女只好拜託嫁至台灣的同鄉上官采玲幫忙尋找。

蔡巡佐為完成許老太太的心願，當場著手透過戶役政資料進行協尋，發現全台灣並沒有一位叫許大抨的人，便以當初信件的台灣居住地址來作搜尋，後來找到出生地同樣是福建省南安市的許姓男子，蔡巡佐推測可能是許大抨來台灣後有改過名字，花了一個多小時，聯繫上許大枰的兒子，證實其父親許大抨來台後確實有改過名字，但已於民國73年過世，得年63歲。

蔡巡佐立即請許姓男子到海山警分局當面確認，也透過上官采玲加入表妹郭燕玉的微信，台灣與大陸兩地失散已70年的親人當場進行通話，許姓男子當場興奮到一度忘記自己的戶籍地址，且雙方約好近期內，他前往大陸一趟探視姑姑。