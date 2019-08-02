孝順18歲孫女不升大學照顧阿嬤 女警協助度難關

2019-08-02 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「謝謝警察姊姊幫助我們，我會照顧好阿嬤」八旬王姓老阿嬤的兒子、媳婦近年相繼去世，女兒遠嫁他方，只有一的18歲孫女同住，孫女十分個乖巧孝順，為了照顧奶奶，高中畢業後就放棄升學，工作賺錢貼補家用。近日女警翁珮茹在勤區查訪時發現家境困難，主動協助民間團體關懷，並鼓勵她向學，不要放棄夢想，讓祖孫感動不已。

基隆市警四分局大武崙派出所警員翁珮茹，7月31日執行家戶訪查時，聽聞街坊鄰居談論鄰居王姓老婦人家境困苦，與剛滿18歲的孫女相依為命，積極詢問王姓老婦人地址後前往探訪。

翁珮茹查訪後得知，八旬王姓老阿嬤與先生育有1子1女，其夫年輕時因故失聯至今，雖生有1子1女，惟兒子與兒媳婦於近年相繼病逝，僅留下一個剛滿18歲的孫女；而女兒則遠嫁外地無法經常返家探望照護，加上阿嬤年事已高，罹患多項慢性病且需長期洗腎，祖孫倆僅能仰賴兒子亡故前微薄存款節省過日。

警方查訪，孫女於今年高中畢業後為分擔家計放棄升學，日前剛找到第一份工作，但仍無法立即解決家中經濟問題。翁珮茹得知她們祖孫情況後，通報基隆市政府社福機構，向聖母宮申請愛心物資援助，與張榮發基金會、華信慈善基金會申請提供生活扶助，協助祖孫暫度難關。