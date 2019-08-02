親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘要選了？LINE群組傳鴻海幹部發親友訊息

路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

大叔喝醉搞穿越劇 分隔島吆喝：我李世民唐朝皇帝

2019-08-02 12:47聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市呂男酒後在十字路口閒晃，警方上前關心，呂藉酒意竟搞穿越劇，站在中央分隔島上「君臨天下」，一下對員警舉手敬禮，又說，「我叫呂世民，唐朝皇帝，厲害啦！」員警聽了好氣又好笑，擔心呂危險，將「皇帝」請到路旁休息，一查發現，呂男全名與唐朝皇帝呂世民為諧音，非同名同姓，經通知家屬後帶回。

本周二清晨，台中市第二警分局永興所員警巡邏經過北區崇德路與北興街口，遠處發現一名中年大叔站在路中間的分隔島上，擔心男子違規穿越馬路，警車放慢速度上前勸導，未料男子一看到警察立即舉手敬禮，且語意不清，明顯喝醉了。

員警盧澤賢、王姵勛、實習生周亭妙下車，呂男(56歲)竟一屁股坐在分隔島上，架式十足，似乎將馬路當成自己的家般舒適。員警趕緊勸說，「帥哥，我扶你到旁邊，這裡(中央分隔島)危險，你喝醉了來旁邊坐啦，不要站在路中間」。

員警詢問，「你貴姓大名？」，未料呂男說，「說出來你會嚇到」，並說自己的名字「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」。經查，呂男名字與唐朝皇帝李世民並非同名同姓，只是諧音，但呂男一臉驕傲狀，讓處理員警好氣又好笑。

呂男與員警對答如流，意識還算清楚，警方仍通知家屬來帶回，並對他再三叮囑不可以再跑到馬路上， 要乖乖坐在椅子上休息等待家人，呂男還點頭說，「OK啦！」。

呂男酒醉後跑馬路中央分隔島上，面對警方詢問還自稱是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」...
呂男酒醉後跑馬路中央分隔島上，面對警方詢問還自稱是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」，讓員警好氣又好笑。記者林佩均／翻攝
分享
呂男酒醉後跑馬路中央分隔島上，面對警方詢問還自稱是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」...
呂男酒醉後跑馬路中央分隔島上，面對警方詢問還自稱是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」，讓員警好氣又好笑。記者林佩均／翻攝
分享

台中市警察實習
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

行車糾紛外木山談判起衝突 公親變事主一男被砍傷送醫

2019-08-02 12:23

孝順18歲孫女不升大學照顧阿嬤 女警協助度難關

2019-08-02 13:29

兩岸親人失散70年 警界尋人高手助團圓再添一樁

2019-08-02 13:30

嘉義男子跌落住家頂樓儲水塔 消防隊救出已無生命跡象

2019-08-02 13:39

U值媒／你想在醫院離世嗎？面對死亡到來

2019-08-02 12:32

獵人外出打獵摔斷骨 大溪警消救援

2019-08-02 12:23

大膽？ 鬥毆群眾竟包圍蘆竹分局大聲叫囂

2019-08-02 12:01

勝利貨輪擱淺布袋商港 船身沉沒大海幸未漏油

2019-08-02 09:58

命大！81歲老翁騎車與火車擦撞 緊急送醫無生命危險

2019-08-02 09:31

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53

影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29

撞分隔島 重機騎士亡

2019-08-02 01:02

貨輪擱淺布袋商港 吊車救出8人

2019-08-02 00:26

影╱布袋商港貨輪擱淺8名受困船員 大型吊車全部救出

2019-08-01 20:55

布袋商港貨輪晚間擱淺 去年同公司同月、貨輪也擱淺

2019-08-01 20:24

布袋商港晚間一艘進港貨輪擱淺 8名船員待救援

2019-08-01 20:00

小黃載客自撞分隔島 車體側翻釀兩傷

2019-08-01 19:15

交警父女檔傳承「滾輪」 接棒測繪車禍現場圖

2019-08-01 17:45

影╱工人被蜂叮咬休克 警員山區接駁送醫救回一命

2019-08-01 17:44

影／嘉義新港鐵皮屋火警 1樓剛滅2樓又燒起來

2019-08-01 16:23

影╱保時捷脫鉤重摔 拖吊司機爆粗口大叫「啊啊啊」

2019-08-01 16:18

疑關門大太力引糾紛 警方傳喚圍毆運匠男子

2019-08-01 14:18

「急著交女友」戀上網美 竟是人夫假冒來騙錢

2019-08-01 14:06

3歲女童高燒42度 暖警開道20分鐘就醫

2019-08-01 13:02

台貨輪「友泰一號」擦撞中國軍艦 海巡馳援帶回

2019-08-01 12:55

影／高雄氣爆5周年逢鬼門開 消防分隊亮燈鳴號懷故友

2019-08-01 12:27

影／遠嫁英國20餘年 警協助來台尋人 閨蜜相擁而泣

2019-08-01 12:14

高雄國小學童尋獲一大串鑰匙 警察靠這招找出失主

2019-08-01 12:05

網購「海賊王」等公仔詐財 匯款至1歲幼子帳戶

2019-08-01 11:30

導航或迷航？ 女子靠GPS導航駕車 結果陷稻田水溝

2019-08-01 11:28

紅牌重機自撞分隔島解體 騎士全身骨折死亡

2019-08-01 10:21

毒嫌在警所將尿液掉包為清水 還向同夥炫耀吹噓

2019-08-01 09:57

正妹酒駕失控猛撞 夜巡員警鬼門關前嚇出一身汗

2019-08-01 09:53

國道一號五楊高架火燒車 無傷亡

2019-08-01 09:08
看更多

熱門文章

台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32

訂「8盒10入裝」鳳梨酥要送人 他收到貨打開很傻眼

2019-08-02 10:28

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53

買免稅菸回台 她做這件事被認定是「私菸」挨罰3萬

2019-08-02 09:34

鐵警下班搭自強號回家 列車長不給補票還告發他詐欺

2019-08-02 10:34

東京著衣併購案內線交易 檢調大搜索

2019-08-01 16:12

「衛生棉條不見了」 她酒醒驚覺遭性侵

2019-08-02 03:07

久大併東京著衣爆內線 疑10集團操盤謀利

2019-08-01 16:30

外國友人傳中文填空題求救難倒他 網友怒：爛題目

2019-08-01 20:56

疑關門大太力引糾紛 警方傳喚圍毆運匠男子

2019-08-01 14:18

隔壁床女家屬睡覺半身越過隔簾 男住院整晚面對屁股

2019-08-02 11:20

琉球前鄉長陳隆進涉貪重判22年 「洪大姐」也被判12年

2019-08-01 16:19

行車糾紛外木山談判起衝突 公親變事主一男被砍傷送醫

2019-08-02 12:23

前證券董事、骨董商涉輪流性侵醉女 防盜監視器全拍下

2019-08-01 18:08

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57

女子服藥一覺到天亮 醒來發現手被「蟑螂咬」全是傷

2019-08-01 16:33

東京著衣爆內線交易案 時任董座鄭博文300萬交保

2019-08-02 02:57

酒駕新法滿月 有個數字多25％展現拒測罰18萬威力

2019-08-01 14:46

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59

交警父女檔傳承「滾輪」 接棒測繪車禍現場圖

2019-08-01 17:45

彰化警追毒犯到台中 嶺東科大外開兩槍追丟了

2019-08-01 23:59

半夜在陸橋遭狼 她大力頂膝蓋保清白

2019-08-01 14:05

台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36

美濃二月戲變調！戲委會會計涉占34萬元 遭判半年刑

2019-08-01 17:55

影／嘉義新港鐵皮屋火警 1樓剛滅2樓又燒起來

2019-08-01 16:23

見3歲女童可愛碰頸觸背又偷親 法官認定性騷擾

2019-08-02 09:04

狼父逞性慾 強迫猥褻女兒達70次

2019-08-01 19:14

51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03

最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30

影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29

長期靠泊港區 租船當菸倉 1.7萬條私菸入港

2019-08-02 00:23

撞分隔島 重機騎士亡

2019-08-02 01:02

遇車禍先車輪定位並拍照 新北警方新作法貼心簡訊提醒

2019-08-01 18:15

女法官疑遭分案霸凌 司法院替最高院背書「電腦分案」

2019-08-01 18:38

要競標嗎？行政執行署宜蘭分署拍賣會 透天厝打64折賣

2019-08-01 16:42

找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40

影╱保時捷脫鉤重摔 拖吊司機爆粗口大叫「啊啊啊」

2019-08-01 16:18

彰化警追毒販到台中開槍 毒販疑報案製造不在場證明

2019-08-02 09:30

私菸案 華航空品協理于堯50萬交保

2019-08-01 23:11

情侶分手夜店外相遇 情敵眼紅大打出手

2019-08-02 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top