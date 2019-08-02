大叔喝醉搞穿越劇 分隔島吆喝：我李世民唐朝皇帝

2019-08-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市呂男酒後在十字路口閒晃，警方上前關心，呂藉酒意竟搞穿越劇，站在中央分隔島上「君臨天下」，一下對員警舉手敬禮，又說，「我叫呂世民，唐朝皇帝，厲害啦！」員警聽了好氣又好笑，擔心呂危險，將「皇帝」請到路旁休息，一查發現，呂男全名與唐朝皇帝呂世民為諧音，非同名同姓，經通知家屬後帶回。

本周二清晨，台中市第二警分局永興所員警巡邏經過北區崇德路與北興街口，遠處發現一名中年大叔站在路中間的分隔島上，擔心男子違規穿越馬路，警車放慢速度上前勸導，未料男子一看到警察立即舉手敬禮，且語意不清，明顯喝醉了。

員警盧澤賢、王姵勛、實習生周亭妙下車，呂男(56歲)竟一屁股坐在分隔島上，架式十足，似乎將馬路當成自己的家般舒適。員警趕緊勸說，「帥哥，我扶你到旁邊，這裡(中央分隔島)危險，你喝醉了來旁邊坐啦，不要站在路中間」。

員警詢問，「你貴姓大名？」，未料呂男說，「說出來你會嚇到」，並說自己的名字「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」。經查，呂男名字與唐朝皇帝李世民並非同名同姓，只是諧音，但呂男一臉驕傲狀，讓處理員警好氣又好笑。