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獵人外出打獵摔斷骨 大溪警消救援

2019-08-02 12:23聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市復興區57歲卓姓獵人，與同行友人共2人前往復興區低麓山打獵，因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造成獵徑濕滑，卓姓獵人上山途中不慎滑落山谷，造成左手及左胸肋骨有骨折情形，同行友人見狀後下山求援。

大溪警分局光華派出所1日凌晨獲報，立即派遣警員李暐翔，並通知復興消防分隊支援協助，在同行友人帶領漏夜趕往搜救，搜救隊伍上午11時30分到達低麓山馬寮登山口入山搜救，於當日下午2時30分搜救到卓姓獵人，於晚間7時將受傷卓姓獵人抬下山，後續由復興消防分隊救護車轉送醫院治療。

卓姓獵人原本就有打獵習性，與另一名同好兩人相約凌晨上山打獵，過程中因視線不良，加上獵徑濕滑，卓姓獵人不慎滑落山谷，當下已不能行走，意識尚清楚，由於兩人都沒有攜帶行動電話，同行友人當下研判後，立即下山求援。

警方獲報後立即聯絡消防隊，加上特搜小組及部落熱心民眾共20餘人上山搜救，幸好發現獵人時意識尚清楚，也能言語，搜救隊伍將受傷獵人用擔架固定後，輪流分組抬下山，歷經7個半小時將獵人抬下山轉送醫院治療，獵人及其家屬再三感謝警、消協助以及特搜小組及部落善心居民幫忙。

大溪分局也呼籲山區天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降或陰雨綿綿，且近日多午後雷陣雨，前往山區務必結伴而行，攜帶行動電話或通訊設備，天候不良須三思而行，夜間應避免前往山區以免發危險。

桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造...
桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造成獵徑濕滑，不慎摔傷骨折，警消動員漏夜上山救援。圖／大溪警分局提供
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桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造...
桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造成獵徑濕滑，不慎摔傷骨折，警消動員漏夜上山救援。圖／大溪警分局提供
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桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造...
桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造成獵徑濕滑，不慎摔傷骨折，警消動員漏夜上山救援。圖／大溪警分局提供
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桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造...
桃園市復興區卓姓獵人，深夜偕友人上山打獵，疑因夜間視線不良，加上山區前幾天下雨造成獵徑濕滑，不慎摔傷骨折，警消動員漏夜上山救援。圖／大溪警分局提供
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