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獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53聯合報 記者張宏業╱即時報導

警政署上月發函給各縣市警局相關單位，表示將取消目前實施的3千尺跑步普測，但保四總隊女警顏秋萍日前補測3000公尺常訓跑步時，疑因天氣太熱中暑昏倒。據相關人士轉述，當時現場救護設施不足，導致顏女缺氧，送醫急救尚未脫離險境，消息傳出，讓基層員警相當憤慨，痛罵保四為何堅持跑步普測。

保四總隊第四大隊長李承翰請人在臉書「警察加油」代為PO文表示，目前顏姓同仁在本總隊請求醫院給予最好的醫療團隊與救治，目前仍在觀察中。

李承翰指出，本總隊向來對於跑步訓練依個人體力採多樣選擇方式，例如事實上有不宜激烈運動者，得依個人意願選擇健走方式，訓練計畫對此「只獎不懲」，且每次跑步訓練皆有安排醫護人員全程戒備，以確保遇突發事件得以即時救援。

李承翰說，此次跑步測驗，為警政署函示之前即已實施訓練計畫，並非停止辦理後新頒計畫，顏員運動昏厥送醫，本大隊全體上下無比難過，總隊部亦全力協調醫院給予顏員最好的醫治，沒人希望發生這種事，讓我們一起祈禱保佑顏員好轉，快快歸隊。

警政署7月18日發函表示將取消3000公尺測驗，以及暫緩徒手帶離法、綜合逮捕術，並推動無劇本訓練模式，公文上寫道，考量每位員警身體狀況及興趣各有不同，各警察機關應採取更多元、更彈性的體能訓練方式，除跑步之外，可規畫游泳、登山、健走、各項球類運動等體能訓練，決定「取消目前實施的3000公尺跑步普測。」

警政署7月18日發函表示將取消3000公尺測驗。圖／讀者提供
警政署7月18日發函表示將取消3000公尺測驗。圖／讀者提供
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保四總隊第四大隊長李承翰請人在臉書粉專代為PO文。圖／翻攝臉書
保四總隊第四大隊長李承翰請人在臉書粉專代為PO文。圖／翻攝臉書
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警察健走醫護人員
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