影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市第五警分局松安所員警開巡邏車上路，忽然遭一名女機車騎士「剪車」，擋在車前，以為薛女遇情急狀況需要幫助，兩警下車細問，才知道薛女攔下警車是要「道謝」。原來薛母上月底迷途，薛女擔心老母發生憾事，所幸松安所員警細心護送返家，讓她感念在心，才會情急攔下警車說感謝。

松安所副所長石松衢與警員王志堯簽完巡邏箱上車準備駛離，忽然一名女機車騎士切入「剪車(台語，擋車的意思)」，擋在巡邏車車頭，雙警先嚇了一跳，隨後下車詢問，「妳需要什麼幫忙？」，擔心婦人有緊急狀況。

薛女開口就感謝，「謝謝你們第五分局的陳姓警員」，並說上月22日，她老邁母親迷途，所幸遇上松安所員警陳耀乙、孫士豪，雖然薛母語言能力退化、忘記住所，且身上又沒有證件，但雙警比手畫腳與母親溝通，找出蛛絲馬跡，並在平興里里長李文基協助下，順利將母親平安送返家。

說到激動處，薛女忍不住一再向眼前兩位員警道謝，並說七旬老母與她和另兩名姊姊同住，當天她外出就診，未料母親獨自外出；她無法想像母親在外迷途的驚慌，要不是有警察協助，就怕母親遭遇不測；會突然攔下警車，真心想向辛苦的警察說聲感謝。

松安所副所長石松衡說，協助薛老婦人返家本來就是「我們應該做的」，慶幸一切平安順利，會將薛女的感謝之意轉傳給當天處理的兩位員警。