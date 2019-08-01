布袋商港貨輪擱淺8名受困船員 大型吊車全部救出

2019-08-01 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋商港今晚警傳貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署第五巡防區會同消防局，用大型吊車，在晚間8點半，將全部船員吊離貨輪，人員平安獲救，海上油汙將由布袋商港協同相關應變單位統籌處理。

勝利輪在布袋商港外500公尺擱淺，布袋商港辦事處會同海巡、消防人員，撤離8名船員，海象惡劣，下大雨，搶救困難，海巡通報國搜中心，通報駐防空軍嘉義基地海鷗救護直升機待命，所幸晚間8點半，將全部船員吊離貨輪，海鷗直升機待命未升空。

去年8月10日布袋商港也發生要進港的嘉明二號貨輪，撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援獲救，今天傍晚嘉明海運勝利輪擱淺，船上8名船員，由於海象不佳，用吊車救援，在地布袋岑海里長翁億穎和居民加入搶救行列，熱血救人精神，讓人感佩。

去年8月10日下午4點多布袋商港，要進港的嘉明二號貨輪撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援，海巡署救出3名船員，空軍海鷗直升機飛往當地吊掛，縣消防局在陸地待命救援。