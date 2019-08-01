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布袋商港貨輪晚間擱淺 去年同公司同月、貨輪也擱淺

2019-08-01 20:24聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，無獨有偶，去年8月10日布袋商港也發生一艘要進港的嘉明二號貨輪，撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援獲救，今天民俗鬼門開，又再次有貨輪擱淺，引起地方討論話題。

臺灣港務公司布袋管理處長謝診安說，傍晚嘉明海運的勝利輪擱淺，船上有8名船員，目前貨輪與船員都還安全，由於海象不佳，已請吊車等協助救援，確保船員安全，並通知拖船前來處理，到晚間8點已救起5人，在地布袋岑海里長翁億穎也和居民加入搶救行列。

今晚的意外狀況，讓人想起去年8月10日下午4點多布袋商港，傳出一艘要進港的嘉明二號貨輪撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援，海巡署救出3名船員，空軍海鷗直升機飛往當地吊掛，縣消防局在陸地待命救援。

去年8月10日進港的嘉明二號貨輪擱淺，民眾用手機拍下貨輪在商港旁海域，傾斜搖晃驚險畫面及影片，讓人看了怵目驚心，經與船公司聯繫，該船因失去動力造成偏離航道，所幸貨輪船隻人員平安，經檢查貨輪撞擊消波塊破洞擱淺，今年又是8月同一家貨輪公司貨輪擱淺 。

嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，...
嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署會同消防局全力搶救。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，...
嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署會同消防局全力搶救。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署會同消防局全力搶救。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署會同消防局全力搶救。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，海巡署會同消防局全力搶救。圖／翁億穎提供
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