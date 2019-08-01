布袋商港貨輪晚間擱淺 去年同公司同月、貨輪也擱淺

2019-08-01 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋商港今天晚上傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，8名船員受困，無獨有偶，去年8月10日布袋商港也發生一艘要進港的嘉明二號貨輪，撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援獲救，今天民俗鬼門開，又再次有貨輪擱淺，引起地方討論話題。

臺灣港務公司布袋管理處長謝診安說，傍晚嘉明海運的勝利輪擱淺，船上有8名船員，目前貨輪與船員都還安全，由於海象不佳，已請吊車等協助救援，確保船員安全，並通知拖船前來處理，到晚間8點已救起5人，在地布袋岑海里長翁億穎也和居民加入搶救行列。

今晚的意外狀況，讓人想起去年8月10日下午4點多布袋商港，傳出一艘要進港的嘉明二號貨輪撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援，海巡署救出3名船員，空軍海鷗直升機飛往當地吊掛，縣消防局在陸地待命救援。