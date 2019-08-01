小黃載客自撞分隔島 車體側翻釀兩傷

2019-08-01 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一輛計程車今天下午5時許載客行經中正區中山南路、愛國西路口時，因不明原因自撞安全島，當場側翻至路中間，救護人員到場時，1名男姓司機及3名女性乘客皆已自行脫困，其中2名女傷者被送往中興醫院救治。