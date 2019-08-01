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保時捷脫鉤重摔 拖吊司機爆粗口驚呼「啊啊啊」

2019-08-01 16:18聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

松山內湖拖吊保管場日前獲報，有一輛藍色保時捷違停在八德路，便派拖吊司機前往拖吊；待保時捷車主見狀愛車遭拖，已來不及，只能隨手招計程車跟隨在後。豈料，拖吊車開到一半時，保時捷竟脫鉤，司機發現狂罵「靠杯」，而車主在後方目睹愛車重摔，也氣的要拖吊場賠償損失。

影片中可見，拖吊司機發現保時捷脫鉤後，連罵數聲「靠杯」，最後一罵音量還提高，中間也夾帶五字經。據了解，拖吊司機事後急忙向30多歲年輕車主道歉，表示是場意外。

松山內湖拖吊保管場王姓主任說，該輛保時捷本月25日近午，因違停在八德路上，警察獲報到場開單取締，並通知拖吊場人員前往拖吊；待程序完成、拖吊車才剛起步，車主剛好趕回牽車，但眼見車子已被拖，只能趕緊搭上計程車跟隨在後，直接到拖吊場領車。

但拖吊司機從南京東路五段286巷，開出右轉準備上麥帥一橋時，保時捷可能輪胎太低，或是拖吊車的螃蟹夾故障掉落，整輛車當場重摔在地。王姓主任表示，整件事故過程是場意外，拖吊車速度很慢。

「事情都發生了，就去跟車主溝通。」。王姓主任說，經協調，保時捷修車費用將由拖吊場全權負責，因拖吊場本身有保險，由保險公司跟修車廠協調就好，但拖吊司機要賠償部分金額；目前這輛保時捷進廠維修，車主當下雖然氣憤，事後也願意好好和解。

松山內湖拖吊保管場一名拖吊司機，日前拖到一輛保時捷，準備開回拖吊場途中，保時捷竟...
松山內湖拖吊保管場一名拖吊司機，日前拖到一輛保時捷，準備開回拖吊場途中，保時捷竟脫鉤重摔在地。記者蔡翼謙／翻攝
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松山內湖拖吊保管場一名拖吊司機，日前拖到一輛保時捷，準備開回拖吊場途中，保時捷竟...
松山內湖拖吊保管場一名拖吊司機，日前拖到一輛保時捷，準備開回拖吊場途中，保時捷竟脫鉤重摔在地。記者蔡翼謙／翻攝
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保時捷車主計程車
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