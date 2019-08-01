氣象局發布高溫橙燈警示 新北消防局：注意熱傷害

2019-08-01 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



受到太平洋高壓影響，氣象局今天發布新北市橙燈高溫資訊，新北市有連續出現攝氏36度以上高溫的機會。新北市長侯友宜市關心並提醒市民預防高溫熱傷害，「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，請留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

副市長謝政達表示，因應中央氣象局發布高溫資訊，市府立即出動洗街車，進行市區路面環境持續灑水降溫，可降低環境溫度約10度，並維持2至3小時，對於市區高溫悶熱情形，將有效改善。市府要求各公共場所持續進行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。貼心提醒市民注意以下事項：

一、保持涼爽，外出時請穿著輕便透氣衣服，攜帶太陽眼鏡、寬邊帽及毛巾，並避免進行戶外長時間劇烈運動。請適時關懷長者、孩童等健康，室內保持通風及涼爽，採取降溫措施。

二、定時補充水分，建議不喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊伙伴狀況，適當休息及電解質飲料。

三、保持警覺，避免在高溫時出門及戶外活動，隨時注意氣象局發布天氣預報，切勿疏忽而將幼兒或老人獨自留在車內。高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。

四、 因熱感受身體不適民眾，可至鄰近超商、公共場所，如百貨公司、圖書館等場所避暑，或至鄰近消防隊、派出所等政府機關場所請求協助。