澎湖婦人外出摔落半山腰 七美動員搜尋獲救

2019-08-01 13:55 中央社 澎湖縣1日電



澎湖七美一名呂姓婦人，昨天外出到海邊拾貝，不慎落在雙心石滬的半山腰上，西湖村民發動搜尋，連七美鄉長呂啟俊都加入搜尋，所幸在傍晚獲救，緊急後送高雄長庚作進一步治療。

澎湖七美鄉長呂啟俊表示，這名家住七美西湖村的61歲呂婦，昨天一大早獨自外出前往海邊拾貝，到近午時分，家人發現未歸，向警消與岸巡等報案協尋，西湖村也發動全村民一起搜尋。

金馬澎分署第七岸巡隊七美安檢所昨天傍晚在在行岸際巡邏勤務時，在著名的雙心石滬旁半山腰上，發現有民眾聚集，經查明原來是呂婦在下海途中不慎摔至20公尺的半山腰間，頭部受傷，暈倒在該處草叢間。所幸呂啟俊與消防及安檢單位合力協助救援，先送往七美衛生所處理後，晚間由救護直升機後送至高雄長庚進行後續治療。

呂啟俊表示，呂婦獨自外出拾貝，不慎意外摔至20公尺的半山腰中，受困近10個小時，所幸在全村動員與警消、岸巡的地毯式搜尋，才順利獲救送醫。

第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，夏令期間，海邊意外事件頻傳，提醒民眾至港區及岸際活動時應多注意周遭環境以利自身安全，並要求岸巡所屬人員在執勤時隨時掌握港區狀況及岸際動態，以利突發狀況發生時，能在第一時間處置及救援。