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影／高雄氣爆5周年逢鬼門開 消防分隊亮燈鳴號懷故友

2019-08-01 12:27聯合報 記者林保光╱即時報導

「黑暗中，警示燈特別耀眼，今夜回憶也特別耀眼…」高雄氣爆5周年，昨天深夜，高雄市新興消防分隊依照這些年來的慣例，在7月31日深夜11點56分，全隊消防車及救護車亮起警示閃燈，拉響警鳴聲，夜裡鳴聲卻顯得淒涼，因為消防弟兄趁著正值農曆7月初一「鬼門開」，輕輕訴說著「兄弟，回來看看老朋友吧」。

新興消防分隊小隊長林朝郎一直不想再回憶當年高雄氣爆情形，說著、說著，不禁眼眶含淚，直說「不要再問氣爆的事了，那段事，想起來真的心裡面很痛」。他說，現在閃燈、鳴警鈴，只是按往例，也提醒兄弟們出勤要留意安全。

2014年7月31日高雄氣爆前，高雄前鎮、苓雅區在一心一路、三多一路、凱旋三路、二聖路傳出疑似瓦斯外洩異味，消防局動員多支消防分隊尋找異味源頭，新興消防分隊也受命到凱旋路戒備，當時33歲的隊員莊政潔駕駛消防車，與其他弟兄到凱旋路，不料，7月31日深夜11點56分，一陣氣爆驚天裂地，莊政潔遭炸飛殉職，讓新興消防分隊弟兄，一談到高雄氣爆，又想起莊政潔的母親認屍痛哭的情景，盈眶裡的淚水，把心底的痛都掀了上來。

新興消防分隊後來每逢7月31日深夜這個時間點，總會亮起所有車輛的警示燈，鳴起警鈴，緬懷當年殉職的莊政潔和其他殉職的消防弟兄。昨晚正值高雄氣爆5周年，把新興消防分隊亮燈鳴警的畫面，貼上臉書消防英雄聯盟，分隊弟兄聊著年勤務，也趁著民俗「鬼門開」之際，要告訴殉職的莊政潔，「嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」。

臉書消防英雄聯盟貼出新興消防分隊昨深夜全隊車輛亮燈情景。圖／翻攝自臉書消防英雄聯...
臉書消防英雄聯盟貼出新興消防分隊昨深夜全隊車輛亮燈情景。圖／翻攝自臉書消防英雄聯盟貼
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高雄市新興消防分隊。記者林保光／攝影
高雄市新興消防分隊。記者林保光／攝影
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新興消防分隊小隊長林朝郎想起高雄氣爆，說著、說著，不禁眼眶含淚。記者林保光／攝影
新興消防分隊小隊長林朝郎想起高雄氣爆，說著、說著，不禁眼眶含淚。記者林保光／攝影
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