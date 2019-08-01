影／高雄氣爆5周年逢鬼門開 消防分隊亮燈鳴號懷故友

2019-08-01 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



「黑暗中，警示燈特別耀眼，今夜回憶也特別耀眼…」高雄氣爆5周年，昨天深夜，高雄市新興消防分隊依照這些年來的慣例，在7月31日深夜11點56分，全隊消防車及救護車亮起警示閃燈，拉響警鳴聲，夜裡鳴聲卻顯得淒涼，因為消防弟兄趁著正值農曆7月初一「鬼門開」，輕輕訴說著「兄弟，回來看看老朋友吧」。

新興消防分隊小隊長林朝郎一直不想再回憶當年高雄氣爆情形，說著、說著，不禁眼眶含淚，直說「不要再問氣爆的事了，那段事，想起來真的心裡面很痛」。他說，現在閃燈、鳴警鈴，只是按往例，也提醒兄弟們出勤要留意安全。

2014年7月31日高雄氣爆前，高雄前鎮、苓雅區在一心一路、三多一路、凱旋三路、二聖路傳出疑似瓦斯外洩異味，消防局動員多支消防分隊尋找異味源頭，新興消防分隊也受命到凱旋路戒備，當時33歲的隊員莊政潔駕駛消防車，與其他弟兄到凱旋路，不料，7月31日深夜11點56分，一陣氣爆驚天裂地，莊政潔遭炸飛殉職，讓新興消防分隊弟兄，一談到高雄氣爆，又想起莊政潔的母親認屍痛哭的情景，盈眶裡的淚水，把心底的痛都掀了上來。