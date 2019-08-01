詐騙集團如何騙長者？ 帥氣警察告訴你

2019-08-01 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山警分局派出帥氣警員，在臉書粉專拍攝長者反詐騙宣導影片，指出長者最易因「冒名」詐騙類型上當，主因為資訊不對等、辨識能力不足，呼籲長者勿被對方用公務人員、親人好友及戀人身分詐騙，防詐騙3步驟是冷靜、查證及報警。

中山分局表示，長者較易因「冒名」詐騙手法上當，最常見是詐騙集團假冒公務單位、檢警、親友及假戀愛交友；對於長者來說，被騙原因主要是因資訊不對等，以及辨識能力不足，而詐騙集團掌握較多個人資訊，便會影響長者判斷能力。

中山分局指出，近期轄內接獲銀行行員通知，有民眾疑遭詐騙，派員到場了解後，發現是長者分別被「他們口中的情人」謊稱投資失利，或是家庭變故，就要匯出如2000英鎊、人民幣18萬元等大量現金，到境外帳戶。

員警詢問後，得知長者與對方都透過網路，互相加好友認識，雙方已培養感情一段時間，對方再利用感情騙術，欺騙長者。經勸導後，長者才想通「怎麼可能連面都還沒見到，就要匯款出去救急」，差點上當。