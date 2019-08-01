導航或迷航？ 女子靠GPS導航駕車 結果陷稻田水溝

2019-08-01 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份市饒姓女子與3名好友駕車要到苑裡鎮「山腳國小日式宿舍」熱門景點遊玩，一路借助GPS導航導引，不料卻駛入舊社里一處彎曲、狹窄的產業道路，右側2車輪還陷入稻田邊溝，有翻車之虞，通霄警分局山腳派出所巡邏員警接獲通報趕往現場，經警方與在場民眾徒手合力將車抬起，化解一場驚魂記。

山腳派出所所長張景霖表示，7月29日警方執行巡邏勤務，上午11點40分接獲110轉報61歲饒姓女子駕車，因車上GPS導航「秀逗」加上她對路況不熟，駛入又彎又窄的產業道路，她越開越害怕，又難以倒車駛離，一不小心讓車右側的2個車輪陷入路旁稻田水溝。

警方說，當時車輛已相當傾斜，恐有翻車之虞，饒姓女子趕緊與友人從車內跑出報案，警方到場探查，與在場民眾共4人合力徒手將自小客車移回車道，順利排除危險，經檢視車輛，只有底盤稍微受損，讓饒姓女子等4名遊客的行程得以繼續，遊覽山腳社區景點的興致未受影響，隨即上路遊山玩水。