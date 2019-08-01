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海巡：中國軍艦擦撞台籍貨輪 陸艦駛離未受檢

2019-08-01 08:47中央社 台北1日電

海巡署指出，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」昨晚在金門料羅港南東方與中國軍艦擦撞，「友」輪船身受損、無人受傷；陸軍艦以船身受損，拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。

海洋委員會海巡署今天發布新聞稿表示，金馬澎分署在7月31日晚間8時許獲報，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」在料羅港南東方19.5浬處疑與中國軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。獲報後，金門海巡隊派遣「10053艇」前往現場，並增派「10039艇」支援。

海巡署指出，昨晚9時許成立應變中心，並通報國安會等相關單位；晚間近10時，「10053艇」與「友泰一號」取得聯繫，確認船身受損，但無航安顧慮，且船員都平安。

海巡署表示，過程中，陸艦曾告知「友泰一號」希望可共同返回廈門，「友」輪船長表達要返回金門，並告知後續依海事糾紛處理機制解決後，持續往金門料羅港航行。

海巡署指出，經擴大搜尋，昨晚深夜11時許，「10053艇」與疑似肇事陸艦取得通聯，對方提及因船身也受損，需返回廈門港口維修，以維航安，且不同意停船接受蒐證後，就未再回應，另因夜間昏暗，無法識別船舷編號。

海巡署表示，昨晚深夜11時50分，「友泰一號」抵達金門料羅港錨泊區，後續由金門海巡隊進行蒐證及調查，並函送航政主管機關處理。

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