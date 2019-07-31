8旬婦人土城驚迷途 員警利用里長廣播系統送回家

2019-07-31 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城警分局金城派出所前晚獲報一名婦人迷途忘記回家的路，驚嚇不知所措，員警先安撫老婦心情並帶回派出所，經查證婦人未被通報為失蹤人口，但戶籍設在花蓮，聯絡花蓮當地派出所前往其戶籍地址卻未有人在家，員警機驚委託里長利用里民廣播系統，婦人女兒聽到廣播立刻趕至派出所將高齡83歲母親平安帶返家。

土城區金城派出所員警李思賢及籃濬騰本月29日晚上6時許，接獲民眾報案稱土城區明峰街有名婦人疑似為迷途老人需要協助，員警到場後發現婦人不知所云，加上一直處於驚嚇狀態，李員及籃員決定先用巡邏車載回派出所休息並查證相關身分。

金城所長孫錫銘見婦人步履蹣跚且年事已高，擔心身體微恙，由員警何家陞通知救護人員替婦人檢查身體，所幸無大礙，隨後何員利用M-POLICE查到呂婦為25年次，設籍在花蓮，聯繫當地派出所前往該址查訪有無家人或相關聯繫資料，卻苦無成果，所長孫錫銘認為呂婦走路緩慢，研判應該住在轄內，聯繫轄內里長利用里長廣播系統大發送，果真呂婦女兒聽到廣播後立即前往派出所認領。