親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸客自由行暫停 陸委會：陸方片面破壞協議

被內政部次長親自嗆 房市達人批：養肥台灣房地產

8旬婦人土城驚迷途 員警利用里長廣播系統送回家

2019-07-31 17:51聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市土城警分局金城派出所前晚獲報一名婦人迷途忘記回家的路，驚嚇不知所措，員警先安撫老婦心情並帶回派出所，經查證婦人未被通報為失蹤人口，但戶籍設在花蓮，聯絡花蓮當地派出所前往其戶籍地址卻未有人在家，員警機驚委託里長利用里民廣播系統，婦人女兒聽到廣播立刻趕至派出所將高齡83歲母親平安帶返家。

土城區金城派出所員警李思賢及籃濬騰本月29日晚上6時許，接獲民眾報案稱土城區明峰街有名婦人疑似為迷途老人需要協助，員警到場後發現婦人不知所云，加上一直處於驚嚇狀態，李員及籃員決定先用巡邏車載回派出所休息並查證相關身分。

金城所長孫錫銘見婦人步履蹣跚且年事已高，擔心身體微恙，由員警何家陞通知救護人員替婦人檢查身體，所幸無大礙，隨後何員利用M-POLICE查到呂婦為25年次，設籍在花蓮，聯繫當地派出所前往該址查訪有無家人或相關聯繫資料，卻苦無成果，所長孫錫銘認為呂婦走路緩慢，研判應該住在轄內，聯繫轄內里長利用里長廣播系統大發送，果真呂婦女兒聽到廣播後立即前往派出所認領。

呂婦女兒表示，媽媽從花蓮上來土城暫時同住，當天可能是想從延吉街住家中外出走走，結果走到明峰街想回家卻不知道回家的路，只能在附近遊蕩，所幸在熱心民眾、里長及員警的協助下，順利讓呂婦找到回家的路。

高齡83歲婦人前晚外出散步，卻迷途不知如何返家，員警獲報利用里長廣播系統，順利連...
高齡83歲婦人前晚外出散步，卻迷途不知如何返家，員警獲報利用里長廣播系統，順利連繫上婦人女兒，趕到派出所將母親平安帶返家。記者王長鼎／翻攝
分享
高齡83歲婦人前晚外出散步，卻迷途不知如何返家，員警獲報利用里長廣播系統，順利連...
高齡83歲婦人前晚外出散步，卻迷途不知如何返家，員警獲報利用里長廣播系統，順利連繫上婦人女兒，趕到派出所將母親平安帶返家。記者王長鼎／翻攝
分享

失蹤
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／酒醉男子懷疑小黃司機繞路 揮拳毆打搶車自撞被逮

2019-07-31 16:37

貨車煞車失靈撞電桿 後方轎車又撞上

2019-07-31 16:49

影／男嬰頭卡嬰兒護欄母急求援 消防暖心迅速助脫困

2019-07-31 16:07

影／新北凌晨傳縱火波及9輛機車遭火吞噬警逮一嫌

2019-07-31 16:05

中研院研究員瞞妻外遇 4年共遊世界150天

2019-07-31 15:37

6旬漁民兄弟出海捕魚遇風浪 1死1傷家屬超悲痛

2019-07-31 15:02

影／7歲男童被幼兒園女師推頭撞梯 警依傷害罪函送

2019-07-31 15:02

影／基隆嶼海域違規潛水獵魚 船上的魚都疑「中槍」

2019-07-31 14:29

男稱辦業務起口角 北市台電大樓潑紅漆洩憤

2019-07-31 13:50

高雄女警人美心善 分局特製人形立牌超吸睛

2019-07-31 12:56

因蓋陽宅入獄 出獄竟成獨當一面的陰宅建築師

2019-07-31 12:28

好巧！大客車警所前拋錨 6警察推車解塞車

2019-07-31 12:22

女子遇網路詐騙 險落入假軍醫的圈套

2019-07-31 12:04

宅男吃完藥昏沉不工作 八旬老父豔陽下替兒買便當迷途

2019-07-31 12:04

「不速之客」闖警分局旁水溝 台中警勇猛擒獲

2019-07-31 11:58

少年無照騎機車音量爆表 網友：看屁孩被抓很療癒

2019-07-31 11:54

告別40餘年老舊廳舍 台南市北區實踐新派出所落成啟用

2019-07-31 11:35

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

78歲老婦人漂浮大排 消防人員打撈上岸已死亡

2019-07-31 11:10

流浪貓傷口卡鉛彈「差1公分就失去眼睛」 警方偵辦中

2019-07-31 11:06

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

護理之家 住民吵鬧遭綑綁 脫困時燒死

2019-07-31 01:02

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

嘉義女童疑遭虐 母坦承管教不當

2019-07-30 23:35

南市交通死傷 1到4月…六都居首

2019-07-30 23:12

台南老人死亡車禍 騎機車占7成

2019-07-30 23:10

國道一號7車相撞 一孕婦頭受傷送醫

2019-07-30 22:30

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

頭份市小貨車衝入騎樓 5機車受波及駕駛送醫無礙

2019-07-30 21:09

寡婦將百萬藏套房 8宵小鎖定鑿保險箱竊走

2019-07-30 21:08

男騎士景平路上遭貨車撞死 疑因捷運施工亂封路釀禍　

2019-07-30 18:46

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

趕場動漫祭卻忘拔機車鑰匙 男子8萬多元差點飛了！

2019-07-30 18:09

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23
看更多

熱門文章

他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床

2019-07-31 15:49

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

珍珠奶茶創始店之爭判決出爐 結束翰林、春水堂十年訴訟

2019-07-31 12:57

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

縱火燒死9人連警察也喪命 緬甸華僑死刑判決今被撤銷

2019-07-31 15:46

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

高雄女警人美心善 分局特製人形立牌超吸睛

2019-07-31 12:56

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

謊稱爺爺、媽媽都死了… 輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51

6旬漁民兄弟出海捕魚遇風浪 1死1傷家屬超悲痛

2019-07-31 15:02

3cm厚！館長推「漢漢」仙貝 嗆聲要打趴旺旺

2019-07-31 17:26

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

中研院研究員瞞妻外遇 4年共遊世界150天

2019-07-31 15:37

員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33

銅鑼鄉長李瑞廷選舉執行長被控涉賄 一審判當選無效

2019-07-31 11:35

懷疑妻外遇跟蹤到汽車旅館卻被打 心碎人夫求償敗訴

2019-07-31 14:25

影／基隆嶼海域違規潛水獵魚 船上的魚都疑「中槍」

2019-07-31 14:29

大嬸抱怨嬰兒車擋路還踢小孩 誇張行徑媽媽怒批：老屁孩

2019-07-31 12:02

私怨寫進無關判決書中 法評會建議台東法官郭玉林免職

2019-07-31 11:11

搶銀樓2嫌落網 投宿竟嗆「我是通緝犯啦！」

2019-07-31 11:56

「妳打來視訊，我都在旁邊」 小三嗆正宮判賠40萬

2019-07-31 12:07

寡婦將百萬藏套房 8宵小鎖定鑿保險箱竊走

2019-07-30 21:08

影／選前第4波 全國警一周掃蕩78把黑槍

2019-07-31 16:31

守祖厝…三天兩頭吵 弟弟打死兄

2019-07-31 00:56

環團指史上最黑暗環評大會 觀塘案停止執行遭駁回確定

2019-07-30 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top