私菸案延燒 傳新北市調處長蔡文郎請辭 本人回應：沒有

2019-07-31 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市調處偵辦國安特勤運私菸案，外傳處長蔡文郎因為倦勤請辭，但記者致電本人，他否認有此念頭。