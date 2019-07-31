影／7歲男童被幼兒園女師推頭撞梯 警依傷害罪函送

2019-07-31 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市西屯區幼兒園的許姓女教師被家長指控，涉嫌在22日下午將一名7歲的男童推去撞教室的階梯角，造成男童頭部有約5公分的血腫，因許女事後沒有任何關心慰問，有真心認錯的行為，讓家長不滿，因此家長在30日提出傷害告訴，台中市第六警分局市政所表示，全案今依傷害罪函送法辦，偵查內容不公開。

涉案女師的幼兒園今表示，該名許姓女教師已離職，全案已進入司法程序，不對外發言。

吳姓家長昨天在臉書《爆料公社》發文指控，7歲的兒子大班剛畢業，之前在西屯區某幼兒園就讀，22日下午5時許，各班學童集中在視聽教室看電視，等待家長接回，因為他兒子調皮搗蛋，沒聽老師話，當時值班許姓女教師，把兒子的頭往下撞教室內的階梯角

，造成頭部5×4公分的血腫和挫傷。

吳姓家長表示，接兒子回家途中，兒子才告知他頭腫起來很痛，「老師頭撞階梯角」，他聽到之後，馬上折返學校質問幼兒園，當時許姓女教師起初不承認，再次詢問，才辯稱有「輕輕壓頭」，他帶兒子驗傷後，並向園長反映，隔天也調出監視器察看，發現的確是許女有涉嫌推兒子頭撞地，不過校方一直替許女緩頰，辯稱許女還年輕，給許女一個機會，並想以記大過了結此事。

吳姓家長表示，因許女後來沒有沒任何慰問關心、真心認錯的行為，所以30日已報警，並保留監視器影像為證據。