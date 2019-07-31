6旬漁民兄弟出海捕魚遇風浪 1死1傷家屬超悲痛

2019-07-31 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



1對家住后豐港的洪姓漁民兄弟2人今天凌晨共同駕乘「金豐號」膠筏出海到塔山電廠外海捕魚，沒想到因為浪大，造成膠筏翻覆，船上2人落海，弟弟幸運抓住船上纜繩，但哥哥不見蹤影，直到附近路過漁船將人救起，但哥哥因溺水已無呼吸心跳，經送往金門醫院急救後，依舊宣告不治；獲救的弟弟則無大礙，但得知兄長搶救無效，相當悲痛。

金門海巡隊表示，在今日清晨7點34分，分別接獲金門遊艇協會及漁會通報，膠筏在塔山電廠外海0.5浬處翻覆，他們接獲通報後立即指派2艘線上巡防艇前往搜救，並通報岸巡隊CP快艇緊急出勤救援，7點55分，巡防艇到達現場時，已經有附近作業船隻-漁滿載1號、金合號、費斯特、東青號及東區5號等5艘船的熱心漁民，在現場展開救援。

其中「漁滿載1號」和「金合號」聯手救起了2位落海漁民，但是其中1位溺水昏迷失去意識，巡防艇勤務人員立即跳上「漁滿載1號」協助後送，同時對OHCA傷患實施CPR急救；8點10分，巡防艇戒護「漁滿載1號」到達水頭碼頭，將傷患交由消防局救護車接手急救並送醫。