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打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

好巧！大客車警所前拋錨 6警察推車解塞車

2019-07-31 12:22聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹分局大竹派出所前昨天下午 突然停下一輛大客車拋錨， 剛好遇到下班尖峰時段，造成大竹路塞車交通大亂， 大竹所長李家銘剛好在值班台，見交通塞車打結 ，他今天上午表示，警方立即要求大客車駕駛聯絡拖吊車輛，為解決車流回堵，立即調派連同警校實習生6人，先合力將大客車推離路口至外側車道，才避免交通壅塞惡化。

蘆竹一輛大客車剛在好蘆竹分局大竹派出所前拋錨，警察合力推車路旁疏解塞車。圖/警方...
蘆竹一輛大客車剛在好蘆竹分局大竹派出所前拋錨，警察合力推車路旁疏解塞車。圖/警方提供
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蘆竹一輛大客車剛在好蘆竹分局大竹派出所前拋錨，警察合力推車路旁疏解塞車。圖/警方...
蘆竹一輛大客車剛在好蘆竹分局大竹派出所前拋錨，警察合力推車路旁疏解塞車。圖/警方提供
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塞車實習成大
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