「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「台灣野人」林金寶，入夜後持續在屏東縣滿州鄉潛入民宅偷吃食物，昨晚被監視器錄到腋下夾著鐮刀現身、和家犬對峙的畫面。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook

搜山離群索居、被稱「台灣野人」的49歲男子林金寶，入夜後持續在屏東縣滿州鄉潛入民宅偷吃食物，和緝捕的警方大玩躲貓貓；永靖村民29日晚上發現他在門馬羅山一間無人工寮睡覺，被發現後飛奔逃出，帶走1盞LED燈，消失在山林中，昨晚又被監視器錄到腋下夾著鐮刀現身的畫面；恆春警方和刑警大隊組成的專案小組接獲消息，鎖定永靖山區緝捕中。

林金寶2009年9月23日被警方逮捕時，就是在屏東縣滿州鄉山區一處無人工寮，今年4月出獄後又回到恆春半島山區，平日在山林裡穿梭自如、行蹤飄忽不定，肚子餓時晚上會潛入民宅內偷東西吃，因吃完還會洗碗、關燈，沒有偷竊財物和攻擊行為，有的民眾不以為意，同情說是「滿有禮貌的小偷」，有的民眾希望快點緝捕到案，交由獄政單位矯治。

連續2晚發現林金寶身現身永靖村的滿州鄉民代表莊期文說，前晚前往門馬羅山旁的工寮，發現林金寶在裡頭睡覺，他們大呼「寶哥你別跑」，林金寶拿走工寮的LED燈後飛奔而出，躍上2公尺高的擋土牆消失在山林中，昨晚又被監視器錄到腋下夾著鐮刀的影像，平頭、赤腳、皮膚黝黑、僅著長褲；林雖不會傷人，但已對偏鄉老人幼兒造成心理恐慌，已通報警方並組山區巡邏隊，希望讓此事快快落幕，還鄉民一個免於恐慌的日子。

網路傳言恆春警方發動不分日夜的山林搜捕行動，有員警怨聲四起；恆春警分局長陳鴻忠表示，絕沒有網路傳言隨便調派員警的情形，已和刑警大隊合作，並找來10年前參與追捕和熟悉山區地形的員警討論，希望儘快逮捕林金寶，依竊盜、侵入民宅罪嫌送辦，還給山區居民寧靜的生活。