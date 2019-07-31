流浪貓傷口卡鉛彈「差1公分就失去眼睛」 警方：偵辦中

2019-07-31 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市新店區達觀社區日前傳出疑似貓咪受虐事件，有愛媽帶貓咪去結紮時，原本懷疑是有蟲寄宿或是受傷，卻發現鼻子的傷口居然卡了一個鉛彈，獸醫師說：「只要差一公分，貓咪就會失去眼睛，若擊中的是腦部，這孩子很可能會死亡。」達觀里長金威今日陪同愛媽前往派出所作筆錄，動保處表示，警方目前偵辦中。

臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」在貼文，照片上的貓咪正在插管，鼻子上有一個清晰的傷口，而鉛彈就是造成牠受傷的兇手。黃醫師說，他執刀二十年以上，從動物的身體上取出過許多東西，針線、巧拼、各種異物⋯等等，但沒想到從這個孩子鼻腔中取出的是一枚尖銳足以致命的「鉛彈」。

黃醫師表示，貓咪側身上有一枚顯眼的愛心，仿佛希望友善的和這世界打招呼，貓咪瘦弱的身驅，看到人就瑟縮著埋著頭發抖....，他沉痛呼籲，「你可以不愛，但請不要傷害」。

黃醫師也說，「不知道這個孩子為什麼會被人持槍射擊頭部？也許你是為了消遣，也許你是討厭貓咪，但是，你知道嗎？他們和你我一樣，也是血肉之軀，會肚子餓、會害怕、會流血、會疼痛....，如果可以有個家，沒有誰會選擇在街頭流浪，他們只是為了一頓飯，或只是為了躲一場雷雨...持著槍口瞄準的你，真的沒有比較高級！」

黃醫師表示，這隻受槍擊的這隻愛心貓取名為芝麻包，牠的兩個小孩(包子與饅頭)，愛媽都有一併抓起來，等待一起送養，大家請放心。

達觀里長金威受訪時表示，愛媽在上周要貓咪帶去結紮，獸醫在檢查過程中發現有傷口，原本以為只是單純外傷，卻發現傷口裡面卡了一個鉛彈，愛媽也跟他表示，流浪貓是在2個月前左右來到達觀里，不確定貓咪是否在達觀里內的期間受傷，發現貓咪受傷後，他也陪同愛媽前往派出所作筆錄。