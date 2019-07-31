親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

流浪貓傷口卡鉛彈「差1公分就失去眼睛」 警方：偵辦中

2019-07-31 11:06聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市新店區達觀社區日前傳出疑似貓咪受虐事件，有愛媽帶貓咪去結紮時，原本懷疑是有蟲寄宿或是受傷，卻發現鼻子的傷口居然卡了一個鉛彈，獸醫師說：「只要差一公分，貓咪就會失去眼睛，若擊中的是腦部，這孩子很可能會死亡。」達觀里長金威今日陪同愛媽前往派出所作筆錄，動保處表示，警方目前偵辦中。

臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」在貼文，照片上的貓咪正在插管，鼻子上有一個清晰的傷口，而鉛彈就是造成牠受傷的兇手。黃醫師說，他執刀二十年以上，從動物的身體上取出過許多東西，針線、巧拼、各種異物⋯等等，但沒想到從這個孩子鼻腔中取出的是一枚尖銳足以致命的「鉛彈」。

黃醫師表示，貓咪側身上有一枚顯眼的愛心，仿佛希望友善的和這世界打招呼，貓咪瘦弱的身驅，看到人就瑟縮著埋著頭發抖....，他沉痛呼籲，「你可以不愛，但請不要傷害」。

黃醫師也說，「不知道這個孩子為什麼會被人持槍射擊頭部？也許你是為了消遣，也許你是討厭貓咪，但是，你知道嗎？他們和你我一樣，也是血肉之軀，會肚子餓、會害怕、會流血、會疼痛....，如果可以有個家，沒有誰會選擇在街頭流浪，他們只是為了一頓飯，或只是為了躲一場雷雨...持著槍口瞄準的你，真的沒有比較高級！」

黃醫師表示，這隻受槍擊的這隻愛心貓取名為芝麻包，牠的兩個小孩(包子與饅頭)，愛媽都有一併抓起來，等待一起送養，大家請放心。

達觀里長金威受訪時表示，愛媽在上周要貓咪帶去結紮，獸醫在檢查過程中發現有傷口，原本以為只是單純外傷，卻發現傷口裡面卡了一個鉛彈，愛媽也跟他表示，流浪貓是在2個月前左右來到達觀里，不確定貓咪是否在達觀里內的期間受傷，發現貓咪受傷後，他也陪同愛媽前往派出所作筆錄。

動保處長陳淵泉表示，此案件警方目前正在偵辦中，獸醫院發現後第一時間主動通報新北動物保護網，動保處人員得知訊息後也有聯繫，嫌犯身分還在調查，若確定有虐待動物事實，依照動保法第30條，可罰1.5萬至7.5萬元，如造成動物死亡，就涉及刑法可移送法辦，江面臨2年有期徒刑。

黃醫師表示，這隻受槍擊的這隻愛心貓取名為芝麻包，牠的兩個小孩(包子與饅頭)，愛媽...
黃醫師表示，這隻受槍擊的這隻愛心貓取名為芝麻包，牠的兩個小孩(包子與饅頭)，愛媽都有一併抓起來，等待一起送養，大家請放心。圖／臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」授權使用
分享
黃醫師從貓咪的傷口中取出鉛彈（紅圈處）。圖／臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」授權...
黃醫師從貓咪的傷口中取出鉛彈（紅圈處）。圖／臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」授權使用
分享
芝麻包身上有一顆大愛心。圖／臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」授權使用
芝麻包身上有一顆大愛心。圖／臉書粉絲專頁「貓咪院長-黃泓康」授權使用
分享

貓咪獸醫師
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

78歲老婦人漂浮大排 消防人員打撈上岸已死亡

2019-07-31 11:10

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

台南老人死亡車禍 騎機車占7成

2019-07-30 23:10

告別40餘年老舊廳舍 台南市北區實踐新派出所落成啟用

2019-07-31 11:35

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

護理之家 住民吵鬧遭綑綁 脫困時燒死

2019-07-31 01:02

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

嘉義女童疑遭虐 母坦承管教不當

2019-07-30 23:35

南市交通死傷 1到4月…六都居首

2019-07-30 23:12

國道一號7車相撞 一孕婦頭受傷送醫

2019-07-30 22:30

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

頭份市小貨車衝入騎樓 5機車受波及駕駛送醫無礙

2019-07-30 21:09

寡婦將百萬藏套房 8宵小鎖定鑿保險箱竊走

2019-07-30 21:08

男騎士景平路上遭貨車撞死 疑因捷運施工亂封路釀禍　

2019-07-30 18:46

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

趕場動漫祭卻忘拔機車鑰匙 男子8萬多元差點飛了！

2019-07-30 18:09

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

外籍移工竹山竊取扁柏樹瘤 南投林管處配合警方查獲

2019-07-30 16:37

中科院桃園青山園區實驗室氣爆2男燒燙傷

2019-07-30 16:24

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

影／肌情四射！台澳消防猛男合體尬身材

2019-07-30 16:05

天氣太熱！男子熱昏倒地 暖警撐傘呼叫救護車

2019-07-30 15:47

紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小黃違規左轉擦撞罰600元 輕軌板金損遭求償40萬

2019-07-30 13:51

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

護理之家3人銬綑住民 老翁疑為掙脫慘遭烈火燒死

2019-07-30 13:48

路檢點前停車拒檢？警員盤查才知痛到騎不下去

2019-07-30 13:00

華航副機師酒駕隨機打路人 今遭起訴

2019-07-30 12:43

鹿港玄武宮火災 起火點疑在點香器

2019-07-30 12:28

老夫妻搶看獅子王卻掉票 台警鷹眼讓兩人約會沒泡湯

2019-07-30 12:04
看更多

熱門文章

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽

2019-07-30 12:47

紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

扯侯友宜處理鄭南榕嫁禍徐巧芯 網友判拘役

2019-07-30 14:30

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14

中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒

2019-07-30 12:43

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

性愛照存檔欣賞 小三辯「不知那男人是誰」獲不起訴

2019-07-30 12:32

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

鄰長婚外情勾寡婦 里長警告：不要放LINE影響形象

2019-07-30 12:46

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

護理之家3人銬綑住民 老翁疑為掙脫慘遭烈火燒死

2019-07-30 13:48

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top