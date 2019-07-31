護理之家 住民吵鬧遭綑綁 脫困時燒死

2019-07-31 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北報導



新北市三芝區某護理之家綑綁曾姓住民，不料曾引起大火燒死。士林地檢署起訴三人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市三芝區某護理之家住民曾姓男子要求抽菸被拒而大吵大鬧，照顧員把他銬在病床上、以棉繩綑綁雙腳，推到防火門外；不料，曾掙脫手銬點火燒棉繩引起大火，也讓自己來不急逃生而送命。士林地檢署認定兩名男照顧員與女護理師有責任，依過失致死罪嫌起訴三人。

六旬曾姓男子生前曾經入住三處護理之家，均不適應環境而搬離。去年三月十五日，社會局轉介至三芝的護理之家，入住期間曾因多次不配合護理之家生活常規，辱罵或攻擊照護員、護理師。

檢方起訴指出，去年五月四日晚上九時許，曾姓男子要求抽煙，因已超過管制時間遭拒，曾為此不滿而大聲吵鬧，還持椅子攻擊胡姓女護理師、李姓男照顧員，李立即聯繫徐姓男照顧員協助，為防止進一步攻擊，李拿出金屬手銬將曾的左手銬在病床上，但因曾持續大吼大叫，三人合力把曾躺臥的病床拖到防火門外，隔離在二棟建築物間的走廊。

曾遭隔離在走廊時，大聲揚言「放火燒屋」，李姓照顧員於是拿出另一副手銬銬住曾的右手，並用棉繩綑綁曾的雙腳，胡女、徐男均當場目睹曾翁四肢受到限制。

檢方根據監視器畫面等證據調查發現，徐等三人疏於注意曾身上有打火機，且獨自把曾留在走廊通道，關閉建築物和防火門。當晚十一時許，由於手銬沒銬得很緊，曾用力掙脫，持隨身打火機點燃腳部棉繩，不慎引燃病床上的棉被等易燃物，曾因四肢遭限制無法及時逃生，且防火門阻隔，無人聽聞呼救，最後因呼吸性休克死亡。檢方認定徐等三人對於曾的意外死亡要負責。