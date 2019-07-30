國道一號7車相撞 一孕婦頭受傷送醫

2019-07-30 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國道一號北上豐原段今天晚上發生7輛車相撞事故，一輛客運車，一輛大貨車和5輛轎車相撞，轎車上一名孕婦頭部受傷送醫治療，事故原因由國道警察調查中。

國道警察泰安分隊今晚接獲報案，國道一號北上豐原段發生多輛車相撞事故，警方到場發現有一輛大貨車，一輛客運車還有5輛轎車相撞，幸好客運車上乘客沒有人受傷，但是其中一輛轎車被夾擊，女駕駛是懷孕5個月大的孕婦。