頭份市小貨車衝入騎樓 5機車受波及駕駛送醫無礙

2019-07-30 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一輛小貨車今天晚上7點多逆向撞進苗栗縣頭份市中正路的飲料店，波及5輛機車，自來水管及天然氣管都破裂，店招被撞毀，苗栗縣政府消防局據報趕到在現場戒護。