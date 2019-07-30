母親才過世 女學生到飯店打工猝死

2019-07-30 21:23 中央社 新北30日電



剛考上國立宜蘭大學的黃姓女學生，日前在淡水某飯店打工時猝死，由於黃女的母親月前才病逝，母女接連過世，家人悲傷不已。檢方將解剖查明死因。

18歲黃女考上大學後，趁著暑假到淡水某飯店打工，希望能賺些學費減輕家庭負擔，但在28日晚間約9時，她在宴會廳整理時突然昏倒，同事見狀趕緊叫救護車，但經送醫急救後仍回天乏術。

警方到場蒐證並報請相驗，但檢方昨天相驗時查無明顯外傷及無任何病史，初步無法判斷死因，因此，檢方將擇期進行解剖，以釐清死因。

由於黃女的母親月前才病逝，死者的父親面對妻女接連過世，悲傷不已，但仍強打精神處理愛女的後事。

陽明高中表示，黃女就讀數理實驗班，不僅在校學習成績很好，健康情形也正常，與同學的互動也很良好，還獲得全勤及議長獎，是很乖的女孩。因此，相關師長在昨天得知不幸消息後都很難過。

校方強調，黃同學才剛從學校畢業，校方也很關切黃同學的後事，因此，校方不僅會協助家屬辦理學生平安保險理賠事宜，同時也已開會研商提供家屬更多的慰助。

宜蘭大學主任秘書吳中峻受訪時說，黃女是今年食品科學系的新生，當初是以推甄管道錄取進入宜大，暑假過後即將入學。無論已經報到或是還沒報到的學生，只要分發進來，都算是宜大一分子。發生此事校方深感遺憾，除將慰問家屬之外，也將尋找相關救濟管道，協助黃生家庭度過難關。