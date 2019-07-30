親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

私菸案真正大尾者在府黨任要職？ 扁：蔡應壯士斷腕

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

母親才過世 女學生到飯店打工猝死

2019-07-30 21:23中央社 新北30日電

剛考上國立宜蘭大學的黃姓女學生，日前在淡水某飯店打工時猝死，由於黃女的母親月前才病逝，母女接連過世，家人悲傷不已。檢方將解剖查明死因。

18歲黃女考上大學後，趁著暑假到淡水某飯店打工，希望能賺些學費減輕家庭負擔，但在28日晚間約9時，她在宴會廳整理時突然昏倒，同事見狀趕緊叫救護車，但經送醫急救後仍回天乏術。

警方到場蒐證並報請相驗，但檢方昨天相驗時查無明顯外傷及無任何病史，初步無法判斷死因，因此，檢方將擇期進行解剖，以釐清死因。

由於黃女的母親月前才病逝，死者的父親面對妻女接連過世，悲傷不已，但仍強打精神處理愛女的後事。

陽明高中表示，黃女就讀數理實驗班，不僅在校學習成績很好，健康情形也正常，與同學的互動也很良好，還獲得全勤及議長獎，是很乖的女孩。因此，相關師長在昨天得知不幸消息後都很難過。

校方強調，黃同學才剛從學校畢業，校方也很關切黃同學的後事，因此，校方不僅會協助家屬辦理學生平安保險理賠事宜，同時也已開會研商提供家屬更多的慰助。

宜蘭大學主任秘書吳中峻受訪時說，黃女是今年食品科學系的新生，當初是以推甄管道錄取進入宜大，暑假過後即將入學。無論已經報到或是還沒報到的學生，只要分發進來，都算是宜大一分子。發生此事校方深感遺憾，除將慰問家屬之外，也將尋找相關救濟管道，協助黃生家庭度過難關。

淡水打工
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

趕場動漫祭卻忘拔機車鑰匙 男子8萬多元差點飛了！

2019-07-30 18:09

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

頭份市小貨車衝入騎樓 5機車受波及駕駛送醫無礙

2019-07-30 21:09

男騎士景平路上遭貨車撞死 疑因捷運施工亂封路釀禍　

2019-07-30 18:46

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

外籍移工竹山竊取扁柏樹瘤 南投林管處配合警方查獲

2019-07-30 16:37

中科院桃園青山園區實驗室氣爆2男燒燙傷

2019-07-30 16:24

影／肌情四射！台澳消防猛男合體尬身材

2019-07-30 16:05

天氣太熱！男子熱昏倒地 暖警撐傘呼叫救護車

2019-07-30 15:47

紐西蘭船員找不到船 警破解「超抽象地圖」查出碼頭

2019-07-30 15:46

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

小黃違規左轉擦撞罰600元 輕軌板金損遭求償40萬

2019-07-30 13:51

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

護理之家3人銬綑住民 老翁疑為掙脫慘遭烈火燒死

2019-07-30 13:48

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

路檢點前停車拒檢？警員盤查才知痛到騎不下去

2019-07-30 13:00

華航副機師酒駕隨機打路人 今遭起訴

2019-07-30 12:43

鹿港玄武宮火災 起火點疑在點香器

2019-07-30 12:28

老夫妻搶看獅子王卻掉票 台警鷹眼讓兩人約會沒泡湯

2019-07-30 12:04

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

影／禁止左轉還是硬彎過去 台中大叔釀3車連環撞

2019-07-30 12:03

醉司機酒駕拒檢狂飆國道10公里吃7罰單 恐挨罰3萬8百元

2019-07-30 10:50

台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48

夫妻鬧離婚爭兒扶養權 公公持鋸砍傷親家一行人

2019-07-30 10:47

嘉縣朴子發生疑似虐童險引發包圍 警積極介入

2019-07-30 10:46

母聽障、弟墜樓車禍男湊不到喪葬費 台中善警急救援

2019-07-30 10:06

騎車途中心肌梗塞路人幫急救 他感謝不知名的貴人

2019-07-30 09:46

僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42

遭車撞飛40米 警消尋回斷腿送醫

2019-07-30 00:32

高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31

嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15

警埋伏ATM奏效 車手提領大減

2019-07-29 23:36

老農近午被發現死在田間 疑天熱「中暑」釀禍

2019-07-29 21:07
看更多

熱門文章

女打掃浴室驚見「排水孔詭異紅光」釣出專家 網：長知識

2019-07-30 09:59

台中男警疑輕生死亡 警局：深表傷痛

2019-07-30 10:48

嘉義快速道路被撞 雙腿截斷男子昨晚不治離世

2019-07-30 00:15

獨／27年資深警今傳輕生亡 同事驚：昨天還相約出遊

2019-07-30 15:19

七月鬼門開！命理師提「4大關鍵」 助你平安渡鬼月

2019-07-30 10:09

小夫妻月收60K在高雄能活？ 鍵盤爸爸列明細惹鼻酸

2019-07-30 13:01

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

石垣島「打撲」沒身故理賠金 法官：死因是肺癌

2019-07-30 04:41

出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02

高雄警曾暢談攢千萬 遭控害投資無回被法辦

2019-07-30 00:31

僅憑一張泛黃老相片 玉里警助找回失聯50年海陸同袍

2019-07-30 09:42

登入情侶專屬戀愛APP 男驚見遭戴綠帽

2019-07-30 12:47

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

挪用2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 12:14

發現有人溺水 記住這「保命5字」

2019-07-30 09:43

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

國防部軍備局202廠火災 半小時撲滅無人傷亡

2019-07-30 15:35

中和捷運施工騎士對撞亡 「廠商僅罰5千」侯友宜動怒

2019-07-30 12:43

花蓮2男搶銀樓 14萬金項鍊掛脖逃逸

2019-07-30 13:46

撿遭棄烏龜回來養 竟害他險惹上牢獄之災

2019-07-30 10:18

氣爸爸罵他「太宅」 八年級生拿家當買西裝窩超商兩天

2019-07-30 13:50

退休警重回轄區 仲介陸女賣淫

2019-07-30 00:23

影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53

性愛照存檔欣賞 小三辯「不知那男人是誰」獲不起訴

2019-07-30 12:32

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

南市抄脫衣酒店 意外查獲偵查佐在店內消費將懲處

2019-07-30 12:03

患思覺失調症該找什麼工作？「詛咒聲伴6年」工程師這樣建議

2019-07-30 16:10

男子性侵未遂入獄 假釋期間約少女嘿咻又觸法

2019-07-30 09:39

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

台南驚傳人倫悲劇！弟弟疑酒後殺死哥哥

2019-07-30 14:41

不病危了？騙扁黃琪今蓋一塊「大白布」遮臉出庭

2019-07-30 12:02

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

扯侯友宜處理鄭南榕嫁禍徐巧芯 網友判拘役

2019-07-30 14:30

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

「翻舊帳更見動機不純」 華航調職工會幹部無效

2019-07-30 00:31

影／最壞身教！小女童鑽娃娃機動手偷 大人忙接應

2019-07-30 16:23

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警規勸還被攻擊辱罵

2019-07-30 17:23

自售車要注意 小心遇貸款陷阱

2019-07-30 10:10

律師要醫師預測殺人再犯可能 法官：拿水晶球？

2019-07-30 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top