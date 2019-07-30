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員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化警察局長方仰寧不忍員警依法執法時涉訟卻無助，推動警察訴訟基金專戶，最近又有員林福寧宮、員林市1家企業的「頭家嬤」各捐50萬元，方仰寧今天一一上門拜訪，並送上感謝獎座。方仰寧說，非常感謝在地企業和宮廟關懷與支持第一線執法的員警。

方仰寧說，非常感謝在地企業和宮廟對警察的支持，希望能持續結合民間的力量，警民齊心一同為社會治安盡一份心力，有效保障人民生命財產安全，縣警局對基金運作會嚴格控管與執行。

方仰寧和員林分局長洪文宏、副分局長蕭小林等人先到員林福寧宮，管委會主委賴坤甲和多名委員在廟裡熱情接待，賴坤甲代表接受感謝獎座。賴坤甲說，警察是人民的保母，彰化縣治安良好，縣民能安居樂業，警察功不可沒，員林福寧宮管委會全體委員一致同意捐款支持警察訴訟基金，讓警察依法執法時無顧之憂。

方仰寧等人接著到員林市南區1家知名的企業，總經理和頭家嬤肯定方仰寧積極照顧第一線警察的用心，但對捐款50萬元一事非常低調，表明這只是一件小事，他們不要曝光。

方仰寧說，埔心鄉警友站站長許增鏞很熱心，促進當地知名的武聖宮也捐款50萬元，另有1位事業有成的邱姓企業家也捐50萬元，加上最早響應的彰化縣劉姓企業家、彰濱工業區林姓董事長各捐100萬元，已募集400萬元。

彰化縣警察訴訟基金會設有審查委員會，由縣警局副局長擔任召集人，督察長、會計和人事主任是委員，還有2名外聘委員。方仰寧說，未來員警涉及訴訟或遭當事人及家屬求償，都會個案審查，符合因公執法者就補助，此外，經檢察官或法院認定員警執法無過失，刑事無刑責，民事方面可能需要道義補償也將由基金會提供。

彰化縣警察局長方仰寧（左3）送感謝匾，給員林福寧宮主委賴坤甲（右4）支持地方警政...
彰化縣警察局長方仰寧（左3）送感謝匾，給員林福寧宮主委賴坤甲（右4）支持地方警政。記者何烱榮／攝影
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