員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化警察局長方仰寧不忍員警依法執法時涉訟卻無助，推動警察訴訟基金專戶，最近又有員林福寧宮、員林市1家企業的「頭家嬤」各捐50萬元，方仰寧今天一一上門拜訪，並送上感謝獎座。方仰寧說，非常感謝在地企業和宮廟關懷與支持第一線執法的員警。

方仰寧說，非常感謝在地企業和宮廟對警察的支持，希望能持續結合民間的力量，警民齊心一同為社會治安盡一份心力，有效保障人民生命財產安全，縣警局對基金運作會嚴格控管與執行。

方仰寧和員林分局長洪文宏、副分局長蕭小林等人先到員林福寧宮，管委會主委賴坤甲和多名委員在廟裡熱情接待，賴坤甲代表接受感謝獎座。賴坤甲說，警察是人民的保母，彰化縣治安良好，縣民能安居樂業，警察功不可沒，員林福寧宮管委會全體委員一致同意捐款支持警察訴訟基金，讓警察依法執法時無顧之憂。

方仰寧等人接著到員林市南區1家知名的企業，總經理和頭家嬤肯定方仰寧積極照顧第一線警察的用心，但對捐款50萬元一事非常低調，表明這只是一件小事，他們不要曝光。

方仰寧說，埔心鄉警友站站長許增鏞很熱心，促進當地知名的武聖宮也捐款50萬元，另有1位事業有成的邱姓企業家也捐50萬元，加上最早響應的彰化縣劉姓企業家、彰濱工業區林姓董事長各捐100萬元，已募集400萬元。