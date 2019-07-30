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辯因胸悶不舒服 婦人追撞警車

2019-07-30 18:28聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市保安大隊一輛警車，今天下午行經中正區台北市鄭州路、延平南路口時，突然遭到一名婦人從後方追撞，警車被撞後在追撞到前方一輛轎車；轄區警方到場後，婦人表示自己因為胸悶不舒服，才導致駕駛不慎追撞前方車輛，婦人表示自己沒有外傷不願就醫。

保大警員指出，當時警車行經鄭州路、延平南路口時，原本是要到加油站加油，紅燈停下後沒多久，就被婦人從後追撞，造成警車後車廂毀損；轄區警方到場檢測，婦人酒測值為零，警方懷疑婦人可能是將油門當成剎車誤踩，將調閱監視器釐清案發原因。

台北市一名婦人，今天下午追撞警車。圖/民眾提供
台北市一名婦人，今天下午追撞警車。圖/民眾提供
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台北市一名婦人，今天下午追撞警車。圖/民眾提供
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北市加油站
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