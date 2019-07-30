辯因胸悶不舒服 婦人追撞警車

2019-07-30 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市保安大隊一輛警車，今天下午行經中正區台北市鄭州路、延平南路口時，突然遭到一名婦人從後方追撞，警車被撞後在追撞到前方一輛轎車；轄區警方到場後，婦人表示自己因為胸悶不舒服，才導致駕駛不慎追撞前方車輛，婦人表示自己沒有外傷不願就醫。