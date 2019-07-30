影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國五雪隧南下車道今天清晨發生一起行車糾紛，吳姓男子覺得前車開太慢，閃大燈提醒，竟造成前車陳姓男子不滿後方駕駛，直接在隧道裡停車，還下車對著後車邊罵邊錄影。陳男事後向國道第九警察大隊報案，否認自己是烏龜車，而是後方吳男惡意「逼車」。

但是吳男的友人以手機錄下這段逕停攔車還錄影的畫面，事後貼在臉書社群上，有網友大罵「烏龜車滾邊去」、「自己龜速還敢錄影」、原來雪隧可以「攔車錄影」、「太危險」、「當成自家停車場」。

吳男說，他當時的車速80公里，清晨車子比較少，開沒多久就遇到前面一輛烏龜車，雪隧裡不能變換車道，這輛烏龜車導致後面塞了整條，他不過是禮貌性閃了幾下大燈，善意提醒，前方駕駛突然就直接在雪隧裡逕自停車，一下車開始飆罵三字經，拿起手機對著他的車輛猛錄影，還罵他「惡意逼車」。

吳男表示，他從頭到尾都沒有按一聲喇叭，如果有逼車，前方駕駛突然停車時，他應該就煞車不及撞上去才對，當時兩輛車仍保持一段距離，顯然他並沒有逼車。

陳男出了雪隧後，前往國道第九警察大隊報案，指稱他在雪隧內行車速度約95公里，卻遭後方車沿途逼車及閃大燈，導致其眼睛刺痛而停車，警方請他前往頭城分隊說明及製作筆錄。

國九隊也和拍攝影片的吳姓駕駛人聯繫，並將調閱監視器，請雙方駕駛人提供相關影像及佐證資料，進一步釐清事情經過。

依據《道路交通處罰條例》規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6千元以上2萬3千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，且須吊扣該汽車牌照3個月。