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趕場動漫祭卻忘拔機車鑰匙 男子8萬多元差點飛了！

2019-07-30 18:09聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市花博園區日前舉辦動漫祭，22歲邱姓男子騎車前往，卻因趕場，連機車鑰匙都沒拔就衝入場內，車上安全帽、行車記錄器還擺放在外，共價值8萬多元財物，有遭竊風險；轄區警方巡邏見狀，趕緊代替邱男保管，防止失竊案再添一樁。

花博園區本月27日、28日舉辦Fancy Frontier開拓動漫祭，期間中山分局圓山派出所警員林雍舜、簡廷儒巡邏時，發現園區周邊停放一輛動漫角色彩繪的摩托車，車上放有安全帽和行車記錄器，而車主卻不在場。

簡員、林員往前近看，竟發現車主連鑰匙都沒拔；擔憂他個人物品遭竊，便將鑰匙、安全帽及行車記錄器先帶回所內保管，並在車上留下字條提醒，等待車主前往派出所領回。

邱姓車主到案說，當天是以Cosplay軍事風格入場，因當時很趕，才忘了拔出鑰匙，也忘了將安全帽、行車記錄器放入車廂；他的安全帽約3000多元，行車記錄器有2000多元，摩托車還用5000多元彩繪貼膜，若不幸遭竊，加上機車車值恐8萬多元丟了。

中山分局指出，轄內花博公園假日常舉辦活動，吸引民眾前來休閒、遊憩，卻常獲報有民眾丟失財務，呼籲民眾前往夜市、百貨公司等人潮眾多地方，應將個人物品保管妥當。

22歲邱姓男子（右）日前騎車前往參加花博園區動漫祭，卻忘拔機車鑰匙，讓價值8萬多...
22歲邱姓男子（右）日前騎車前往參加花博園區動漫祭，卻忘拔機車鑰匙，讓價值8萬多元的財務有遭竊風險，轄區警方緊急代為保管。記者蔡翼謙／翻攝
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行車記錄器車主花博
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