樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警規勸還被攻擊辱罵

2019-07-30 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區昨晚發生群眾酒後鬧事，員警接獲報案前往現場處理，反被鬧事民眾推打辱罵，警員隨即將鬧事民眾壓制在地要帶回警局保護管束，但現場酒後民眾不滿友人被警察帶走，輪番上陣叫囂，甚至錄影Po網質疑員警執法過當，反被網友酸是治安破壞者。

鬧事的一行人昨日凌晨4時許，在樹林區俊英街某釣蝦場10多人酒後鼓譟，還有人拿酒瓶敲擊桌面製造聲響，路過民眾擔心會引發衝突立即報警處理，員警接獲報案後抵達現場瞭解狀況，沒想到酒客不滿員警關切，竟動手推搡員警還辱罵叫囂。

眼見事態有失控疑慮，警方立即壓制1名有意圖攻擊員警行為的陳姓男子（25歲），但陳男友人質疑員警執法過當，現場就輪番朝員警叫囂，雖然警員一度要大夥冷靜，但其中1名男子竟嗆警「你不用跟我講道理啦，我沒讀書！」。

陳男被壓制後帶上警車，陳男友人則在旁怒吼「會死人啦！送醫院！」，警方只得先行將陳男送往亞東醫院休息。過程全部都被酒客自己的手機錄影下來公布在臉書上，要網友評理是不是警方執法過當，但反被網友罵成一片，支持警察強力執法。

不過現場酒客也質疑警方無故壓制，甚至也出口罵現場民眾「靠夭」，陳男沒有犯法還要被上銬帶回，才會讓大家怒火中燒，要樹林分局瞭解是不是現場處理員警也有過度情緒化的問題，應該進行懲處或道歉。